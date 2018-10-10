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بورصة وشركات
بقيمة 56.8 مليون جنيه.. تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم سى آى كابيتال
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 01:23 م
البورصة
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البورصة
رجب عزالدين
أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 7.75 مليون سهم من أسهم "سى آي كابيتال" القابضة، بقيمة 56.8 مليون جنيه، خلال جلسة اليوم الأربعاء.
وأعلنت البورصة -الأسبوع الماضى- عن تنفيذ صفقة مماثلة من ذات الحجم الكبير على أسهم سي آي كابيتال القابضة بقيمة 58.5 مليون جنيه.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 88% خلال النصف الأول من العام الجارى، لتسجل 183 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 97.32 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
ويبلغ رأسمال الشركة 411.45 مليون جنيه، موزعًا على 411.45 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للواحد.
البورصة المصرية
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