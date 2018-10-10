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بنـــوك
26 مليار جنيه محفظة قروض البنك الزراعى.. و50 مليار جنيه ودائع
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 01:15 م
قروض
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قروض
أحمد الدسوقى
قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن محفظة القروض تقدر 26 مليار جنيه، فى حين تبلغ ودائعه 50 مليار جنيه.
وأشار القصير، خلال حفل توقيع عقد بقيمة 50 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، اليوم الأربعاء، إلى أن مصرفه حصل على قروض بقيمة 3 مليارات جنيه منذ بداية التعامل مع جهاز تنمية المشروعات حتى الآن، تم ضخها إلى 160 ألف مشروع.
البنك الزراعى المصرى
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