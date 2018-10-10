EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
موانئ بورسعيد تستقبل 8 سفن حاويات .
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 01:13 م
مواني غرب بور سعيد
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الموانيء تنفذ 1080 حوض سمك بتكلفة 80 مليون جنيه في بورسعيد
مواني غرب بور سعيد
امانى العزازي
أعلنت موانئ بورسعيد أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع العامه بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء 8 سفن.
وقالت أن ميناء شرق بورسعيد أعلن دخول 6 سفن حاويات ,ومغادره 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 6 سفن ,ومن المنتظر دخول 4 سفن.
وأما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 2 سفينة حاويات ,وخروج 3 ,ومتواجد علي الأصفة 3 سفن ,ومن المنتظر دخول 4 سفن.
كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامه .
وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا