موانئ بورسعيد تستقبل 8 سفن حاويات .





أعلنت موانئ بورسعيد أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع العامه بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء 8 سفن.وقالت أن ميناء شرق بورسعيد أعلن دخول 6 سفن حاويات ,ومغادره 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 6 سفن ,ومن المنتظر دخول 4 سفن.وأما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 2 سفينة حاويات ,وخروج 3 ,ومتواجد علي الأصفة 3 سفن ,ومن المنتظر دخول 4 سفن.كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامه .وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.