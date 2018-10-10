إيجيترانس تنفذ صفقة شراء أسهم خزينة بقيمة 16 مليون جنيه

إيجيترانس

رجب عزالدين



أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ شركة إيجيترانس لخدمات النقل، صفقة شراء على 2.2 مليون سهم خزينة، بسعر 7.20 جنيه للسهم، بقيمة 15.9 مليون جنيه تقريبًا.



وأعلنت البورصة، فى وقت سابق، أن إجمالى أوامر البيع المبدئية المسجلة بسوق الصفقات الخاصة على أسهم خزينة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بلغت 2.89 مليون سهم، بنهاية فترة العرض أمس الثلاثاء.



كانت البورصة قد فتحت سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر البيع والشراء لأسهم الخزينة الشركة، اعتبارًا من 2 أكتوبر الجاري وحتى 9 من نفس الشهر.



ووافق مجلس إدارة "إيجيترانس" فى وقت سابق، على شراء أسهم خزينة بقيمة 15.9 مليون جنيه من خلال 2.21 مليون سهم، بسعر 7.2 جنيه للسهم.