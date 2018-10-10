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استثمار
شراكة بين فيزا وبيبسكو مصر لتعزيز المدفوعات الرقمية
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 01:06 م
شركة فيزا
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دشنتVisa، العاملة في مجال المدفوعات الرقمية، بيبسيكو مصر شراكة هي الأولى من نوعها لتعزيز جهود نشر ثقافة المدفوعات الرقمية عبر أجهزة الهواتف المحمولة وذلك من خلال مبادرة "سكان، ادفع، واشرب".
وتساهم المبادرة في دفع جهود الشمول المالي وتوسيع قاعدة قبول المدفوعات الرقمية.
كماتمنح المستهلكين من عملاء بنك QNB الأهلي فرصة الاستمتاع بأربعة عبوات من مشروبهم المفضل "بيبسي®" حجم 250 ملم مقابل 4 جنيهات فقط شريطة أن يتم الشراء عبر تطبيق فيزا للدفع عبر الموبايل باستخدام رمز الاستجابة السريعةQR-Code المتاح من البنكين.
وتعد المبادرة الفريدة تحالفا قويا بين شركتين من كبريات الشركات العالمية العاملة في مصر للإسهام في نشر ثقافة المدفوعات الرقمية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد ككل عبر زيادة شفافية النظام المالي وتقليص الوقت والجهد المرتبط بالمدفوعات النقدية، فضلا عن اتاحة خيارات دفع أكثر امانا وراحة للمستهلكين.
وقال طارق محفوظ، مدير Visa مصر، "نعتز بشراكتنا مع بيبسيكو مصر في هذه المبادرة التي تؤكد حرصها على القيام بدور فعال في نشر ثقافة المدفوعات الرقمية في مصر وهو ما يتسق مع استراتيجية الدولة وجهود عملاءنا من البنوك لتفعيل الشمول المالي.
وأضاف أنه من خلال التعاون مع البنوك والشركاء مثل بيبسيكو مصر للوصول المباشر للمستهلك عبر هذه المبادرات، وأن Visa تسعى لتوسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية عبر تطبيق الهاتف المحمول الذى يتسم بالأمان والراحة لتسهيل المدفوعات الرقمية.
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