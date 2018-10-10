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بورصة وشركات
نعيم تتبنى نظرة حيادية لطرح «ثروة كابيتال»
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 01:03 م
النعيم القابضة
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النعيم القابضة
المال - خاص
تبنت بحوث شركة "نعيم" القابضة، نظرة حيادية تجاه طرح شركة "ثروة كابيتال"، موضحة أن السهم يمثل فرصة استثمارية جيدة مع الأخذ في الاعتبار تركيز استثماراتها على قطاعات سريعة النمو، ومنها التأجير التمويلي والتمويل العقاري والاستهلاكي.
وأوضحت نعيم، في مذكرة بحثية -حصلت "المال" على نسخة منها- أن الشركة تمتلك إمكانيات كبيرة للنمو تتمثل في التوسع بأسواق أداوات الدين من خلال خدمات إصدار السندات المغطاة.
وتعمل ثروة كابيتال في السوق المحلية منذ عام ٢٠٠١ في عدة مجالات مرتبطة بالأفراد، مثل contact لتقسيط السيارات، وcontact للتمويل العقاري، وcontact لتشطيب الوحدات السكنية، وget go لتقسيط السلع المعمرة، والتوريق، والتأمين.
النعيم القابضة للاستثمارات
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