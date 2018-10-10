أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر 10-10-2018 | استقرار عيار 21

أسعار الذهب



عمر سالم



استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر 10-10-2018 فى بداية تعاملات اليوم مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وذلك على خلفية استقرار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.



أسعار الذهب في مصر الآن:



- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 596جنيه.



- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 512 جنيهًا.



- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 682 جنيهًا.



- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4760 جنيهات.