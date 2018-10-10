البورصة المصرية تدير حلقة نقاشية بالإجتماع السنوي لاتحاد البورصات باليونان

فريد: التكنولوجيا المالية توفر الحماية اللازمة لأطراف سوق رأس المال





المال خاص





شارك محمد فريد رئيس البورصة المصرية في فعاليات الإماع السنوي الثامن والخمسين للاتحاد الدولي للبورصات WFE، والذي استضافته العاصمة اليونانية أثينا خلال الفترة من 2-4 أكتوبرالجاري, وشارك فيه 300 وفد, إضافة إلى أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 200 بورصة وشركات مقاصة وسوية المركزية وهيئات التنظيمية للأسواق المالية.





وقال رئيس البورصة، إن المشاركة في الاجتماعات السنوية للاتحاد الدولي للبورصة تأتي لتأكيد حرص إدارة البورصة المصرية على تطوير علاقتها مع رواد أسواق المال على الصعيد الدولي وكبار المسئولين في الجهات التنظيمية والرقابية الدولية وتعزيز الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.





وكشف فريد عن سعى إدارة البورصة لتكثيف الاعتماد على أدوات التنقيب عن البيانات والذكاء الاصطناعي في متابعة ومراقبة حركة التداولات داخل السوق ضمن عملية التطوير المستمرة للبيئة التكنولوجية الخاصة بعمليات القيد والتداول والعضوية والافصاح.





وذكرأن الحلقات النقاشية ألقت الضوء على أحدث المستجدات بالنسبة للأنظمة والبرامج التكنولوجية المستخدمة في أسواق المال ودور التكنولوجيا في رفع كفاءة البورصات وتوفير الحماية للأزمة لكل الأطراف العاملة.





وكان رئيس البورصة المصرية قد أدار حلقة نقاشية بعنوان "مستقبل رأس المال، كيف تحتاج البنية التحتية للسوق إلى التخطيط للعقد التالي" سلطت الضوء على كيفية تطوير أسواق المال باستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وكيف يتم التشارك لوضع رؤية لإدارة المخاطر ورعاية الابتكار.





كما تحدث خلال الجلسة كل من Alp Eroglu، عضو الأمانة العامة بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية و يزيد محمد شرايحة، ممثلاً عن "Norges Bank Investment Management " أكبر مستثمر طويل الأجل في الأسواق الناشئة والمتقدمة والتي تستثمر في 72 دولة على مستوى العالم باستثمارات تقدر بنحو 980 مليار دولار، وPeter K. Lenardos”" الرئيس التنفيذي لمجموعة سينوبير للحلول التكنولوجية لأسواق المال وعمليات المقاصة، وTheodore Fessas رئيس شركة كويست هولدنغز.





ويذكر أن الاتحاد الدولي للبورصات الذي يعد المظلة الدولية لأسواق المال ومؤسسات المقاصة والتسوية تأسس في 1961، ويعد أكبر تجمع لبورصات العالم ويتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، وتبلغ عدد الشركات المقيدة لدى البورصات الأعضاء نحو 45 ألف شركة برؤوس أموال تقترب من 68 تريليون دولار.





ويعمل الاتحاد على وضع معايير وسياسات تنظيمية للبورصات ومؤسسات المقاصة والتسوية المركزية في جميع أنحاء العالم لدعم عملية تطوير أسواق رأس المال لتحقيق الشفافية والاستقرار للنظام المالي العالمي.







