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نائب وزير التخطيط : ميكنة جميع الخدمات الحكومية يونيو 2019
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 12:55 م
غادة لبيب
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غادة لبيب
قاعدة بيانات الموظفين تتيح التواصل بين الحكومة والموظفين مستقبلا
أحمد عاشور
قالت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري إن اللجنة المختصة بدراسة مقترحات تخفيض ساعات عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة طالبت بإرجاء عملية البت في الموضوع لحين الإنتهاء من جميع الدراسات الخاصة، مشيرة إلي اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الإداري أمس مع السيد رئيس مجلس الوزراء تم خلاله استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة.
كما تناول الاجتماع موضوعات عديدة مثل مشروع رفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة، وتنمية القدرات للقيادات والإدارة الوسطى، وجائزة مصر للتميز الحكومي، ومشروع حصر العاملين بالجهاز الاداري، وغيرها.
وحول المشروع القومى لتحديث الملف الوطيفي لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة أشارت المهندسة غادة لبيب إلي أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقوم حاليا بإعداد قاعدة بيانات بحصر تعداد العاملين بالجهاز الاداري والتى بدأت من أول أكتوبرحيث يقوم موظفوا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإدخال بيانات العاملين على أجهزة تابلت للقيام بعملية الحصر، وسوف تنتهي هذه القاعدة بنهاية يناير 2019.
وأكدت أن قاعدة بيانات الموظفين تتيح التواصل بين الحكومة والموظفين مستقبلا، فضلا عن تيسير عملية تبادل المعلومات ونقل بيانات العاملين بشكل أكثر دقة، مما يعمل علي حفظ حق كل موظف، وذلك لتوافر نظام كامل يشمل كافة البيانات الخاصة بكل موظف، مشيرة إلي أن المشروع يأتي في اطار جهود رفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري كعنصر رئيسي بخطة الاصلاح الاداري للدولة.
وأشارت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري أنه بنهاية يونيو 2019 سوف تكون جميع الخدمات المقدمة للمواطنين مميكنة بشكل كامل، مشيرة إلي أن خطة ميكنة الخدمات الحكومية تتم بشكل مرحلي ,فهناك خدمات سوف يتم الانتهاء من ميكنتها بنهاية ديسمبر 2018 وأن هناك محافظات تم الانتهاء بالفعل من ميكنتها بالكامل كمحافظات مدن القناة الاسماعيلية، بورسعيد، السويس.
وأضافت لبيب أن وزارة التخطيط تتعاون مع كافة الجهات من أجل ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، مشيرة إلي التعاون مع المحليات في انشاء المراكز التكنولوجية المتطورة في المحافظات المختلفة، من خلال قنوات متعددة ومختلفة لتقديم الخدمات الحكومية (الشباك الواحد، البوابات الالكترونية، خدمات المحمول).
جاءت التصريحات خلال مداخلة هاتفية اليوم للمهندسة/ غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري ببرنامج 8 الصبح على قناة dmc الفضائية.
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