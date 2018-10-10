البنك الزراعى يحصل على تمويل بقيمة 50 مليون جنيه من تنمية المشروعات

نيفين جامع



احمد الدسوقى



وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة عقدا بقيمة ٥٠ مليون جنيه مع البنك الزراعى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة .

وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى للجهاز خلال كلمتها بحفل التوقيع أن العقد يهدف الى تمويل كافة المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة العاملة بالقطاع الزراعى ,وتنمية الثروة الحيوانية , المشروعات المرتبطة بتطبيق نظم الرى المعتمدة من قبل الدولة .