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استثمار
البنك الزراعى يحصل على تمويل بقيمة 50 مليون جنيه من تنمية المشروعات
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 12:54 م
نيفين جامع
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نيفين جامع
احمد الدسوقى
وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة عقدا بقيمة ٥٠ مليون جنيه مع البنك الزراعى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة .
وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى للجهاز خلال كلمتها بحفل التوقيع أن العقد يهدف الى تمويل كافة المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة العاملة بالقطاع الزراعى ,وتنمية الثروة الحيوانية , المشروعات المرتبطة بتطبيق نظم الرى المعتمدة من قبل الدولة .
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