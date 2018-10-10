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بورصة وشركات
أداء متأرجح لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الأربعاء
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 12:54 م
البورصة
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البورصة
رجب عزالدين
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات، جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.21% عند مستوى 13559 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.11% عند مستوى 690 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 319 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 4 ملايين جنيه، و19.5 مليون جنيه، و37 مليون جنيه، ومليون جنيه على التوالى.
واتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها مليوني جنيه و60 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 40 سهمًا من إجمالى 130 متداولًا، بينما هبط 43 وبقى 47 دون تغير.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.11 % عند مستوى 13588 نقطة، والأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.14% عند مستوى 689 نقطة.
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