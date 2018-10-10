قنصوة: تأخرنا في وضع المخطط الإستراتيجي للاسكندرية

المحافظ خلال الجلسة



مها يونس



قال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أن المخطط الحالي عاجز عن إستيعاب الزيادة السكانية، و تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين بالثغر ، وأن المخطط الإستراتيجي 2032 تم بدء العمل به منذ 2010 من قبل المكتب الألماني.



وأضاف في كلمته التي ألقاها اليوم خلال جلسة الاستماع التي تناقش المخطط الإستراتيجي لمدينة الإسكندرية ٢٠٣٢ بمكتبة الإسكندرية أن المخطط تأخر نظرا للأحداث السياسية التي تعرضت لها مصر، وأننا تأخرنا في وضع إستراتيجية على مدار٨ سنوات، مما أدى إلى زيادة التعديات على الاراضي.



وأوضح أن المخطط الاستراتيجي للمدينة يوفر إحتياجات المحافظة من التنمية السكانية و الصناعية ،مشيرا إلى أن تعدي المواطنين على الأراضي غير المخططة و رغبتهم في إستغلال كل جزء متاح من الأراضي بشكل عشوائي أدى إلى زيادة المناطق العشوائية التي لا تتناسب مع الخدمات المقدمة للمواطنين بها.



وتابع أن إرتفاع أسعار الوحدات السكنية، جعل الحصول عليها بمثابة حلم لكل الشباب مماانعكس على حلمنا لأبنائنا ، ولذا فإن هذا المخطط يلبي إحتياجات أهالى الإسكندرية ويوفر إحتياجات التنمية المستقبليةلهم.