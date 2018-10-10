الشرقية للدخان تنتظر حسم القضاء لأحقيتها في 16 ألف متر متنازع عليها

الشرقية للدخان

مصطفى طلعت:



تنتظر الشركة الشرقية للدخان إيسترين كومباني، حسم القضاء بشأن أراضي بمساحة 16075 متر منزوع ملكيتها "ضوائع التنظيم" ومتنازع عليها مع محافظتي القاهرة والجيزة.



وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات - في تقرير وصل "المال" نسخة منه - الشركة بموافاته بما يتم بشأن هذه الأراضي وتفاصيل الدعاوي القضائية المتداولة ضد المحافظتين.



وقالت الشرقية للدخان ردا علي مطالبات المركزي إنه بالنسبة لضوائع تنظيم محافظة القاهرة فتنقسم إلي مسطحين الأول تبلغ مساحته 4069.56 متر ومقام بشأنه الدعوى رقم 9869 لسنة 1994 مدني/كلي شمال القاهرة ضد المحافظة وآخرين ومنظورة أمام محكمة استئناف القاهرة.



وأشارت الشركة إلي أن المحكمة أصدرت حكمها في الدعوى بجلسة 10 مايو 2017 بتعويض قدرة 5.9 مليون جنيه مقابل عدم الانتفاع وكذا تعويض الشركة بمبلغ 6.4 مليون جنيه مقابل قيمة الأرض المستولى عليها في حين قام المدعي عليهم بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض، ولم يتحدد لنظرة جلسة حتى تاريخه وجار السير في إجراءات التنفيذ.



أما المسطح الثاني فتبلغ مساحته 6552.78 متر مقام بشانها الدعوى رقم 17398 لسنة 2001 مدني كلي جنوب القاهرة ضد محافظة القاهرة واخرين ومؤجلة للاطلاع على تقرير مكتب الخبراء ولم يحدد جلسة الآن.



أما فيما يتعلق بضوائع تنظيم محافظة الجيزة فقالت الشركة إنه يتعلق بمسطح تبلغ مساحته 5452.78 متر ومقام بشانه الدعوى رقم 9005 مدني استئناف القاهرة ضد المحافظة واخرين ومنظورة امام محكمة استئناف القاهرة ومؤجلة لجلسة 26 ديسمبر المقبل لورود تقرير مكتب الخبراء.