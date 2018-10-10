قبل ساعتين على الإغلاق.. تغطية الطرح العام لأسهم ثروة كابيتال بنحو 13 مرة



مصطفى طلعت





علمت "المال" أن إجمالي الطلبات المقدمة لشراء اسهم شركة ثروة كابيتال القابضة بلغت 390.8 مليون سهم ممثلة فى 1286 طلب شراء، لتتم تغطية الطرح العام بنحو 13 مرة قبل ساعتين فقط من اغلاق باب الاكتتاب.





وتنتهي اليوم الأربعاء المشاركة باكتتاب الطرح العام البالغة اسهمه 29.5 مليون سهم، على أن يتم بدء التداول على السهم 15 أكتوبر المقبل، علماً بأنه تمت تغطية الطرح الخاص حوالي 10.8 مرة من المؤسسات المالية العالمية والعربية وصناديق الاستثمار والأفراد ذوي الملاءة المالية.





وتعمل ثروة كابيتال في السوق المحلية منذ عام ٢٠٠١ في عدة مجالات مرتبطة بالأفراد مثل contact لتقسيط السيارات، وcontact للتمويل العقاري، وcontact لتشطيب الوحدات السكنية، و get go لتقسيط السلع المعمرة، والتوريق، والتأمين.





وخصصت الشركة ٩٠% من النسبة المخصصة الطرح وهي ٤٧% من أسهمها الطرح الخاص، بينما تم تخصيص ١٠% الطرح العام الأفراد.



