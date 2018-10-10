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الإسكندرية
محافظ الإسكندرية: المخطط الإستراتيجي2032 سيحقق نقلة في الثغر
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 12:16 م
عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
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عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
مها يونس
قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن المخطط الإستراتيجي 2032 من شأنه تحقيق نقلة نوعية في مواجهة تحديات البطالة، وتوفير السكن وجودة الخدمات الأساسية، خاصة الصحة والتعليم، مع الحد من خلق أي مناطق أو أسواق أو مشروعات عشوائية.
جاءت تصريحات قنصوة، خلال جلسة الاستماع المنعقدة -اليوم الأربعاء- بمكتبة الإسكندرية، لعرض المخطط الإستراتيجي لمدينة الإسكندرية 2032، ومناقشته لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية الحالية والمستقبلية، فضلاً عن تحقيق السلامة الإنشائية، ووضع النموذج الذي تم تنفيذه في المجتمهات العمرانية الجديدة.
وأضاف أن الهدف من الجلسة المقامة، وضع تصور عام للتنمية والاستثمار المنشود في إطار المخطط الإستراتيجي للمحافظة، طبقًا للاحتياجات والمطالب والاعتمادات المالية المتاحة، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لأراضى المحافظة واستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، إضافة إلى استثمار الثروات والموارد الطبيعية.
شارك في الجلسة الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور علاء عبد الفتاح نائبًا عن وزير الإسكان، اللواء علاء عبد الله وكيل هيئة الرقابة الإدارية، اللواء أحمد العزازي رئيس هيئة الشعبة الهندسة بالمنطقة الشمالية العسكرية، أحمد جمال نائب المحافظ، اللواء حمدي الحشاش السكرتير المساعد بالمحافظة، والدكتور السنوسي بلبع مساعد رئيس الأكاديمية للشئون الأفريقية والأسيوية.
الإسكندرية
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