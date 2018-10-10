نقيب الفلاحين ينتقد تجاهل وزير الزراعة لمشروع استصلاح 2.5 مليون فدان

حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين



الصاوى أحمد



انتقد عماد أبوحسين النقيب العام للفلاحين،تجاهل الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى،لمشروع الفلاح المصرى لاستصلاح 2.5 مليون فدان خلال خمس سنوات،معربا عن أسفه لعدم تبنى الوزير لهذا المشروع القومي،الذي سوف يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأكد نقيب الفلاحين،أن المشرع القومي الذى تقدمت به النقابة العامة لاستصلاح 2.5 مليون فدان منذ عدة أشهر، والذى أطلقنا عليه مشروع الفلاح المصرى تحت رعاية رئيس الجمهورية، من المفترض أن يتم تنفيذه على مدار خمس مراحل بواقع 500 ألف فدان فى كل مرحلة على خمس سنوات متتالية، لافتا إلى أن كل مرحلة سوف يستغرق تنفيذها عاما واحدا فقط



وقال النقيب، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن مشروع الفلاح المصرى لاستصلاح 2.5 مليون فدان، لن يكلف الدولة أى أعباء مالية وسوف يساهم فى زيادة الناتج المحلى وتوفير فرص عمل لآلاف المزارعين من الشباب، ويتضمن فى مرحلته الأولى زراعة 500 ألف فدان بالصحراء الغربية ما بين محافظتى البحيرة ومطروح، حيث يتم تقسيم الأرض الى وحدات كل وحدة 100 فدان ويتم تقسيم الوحدة 85% زراعة أشجار قليلة استهلاك المياه و15% زراعة محاصيل حقلية وإنتاج حيوانى وداجنى،ويتم عمل بئر للرى لكل 100 فدان بحيث يتم تملكه لفرد أو مجموعة أفراد على أن يتم دمجهم فى كيان واحد.



وأضاف «أبو حسين» أن المشروع يعتمد فى المقام الأول على زراعة نوعين فقط من المحاصيل وهما "شجرة الزيتون والتين الشوكى" ، وشجرة الزيتون هى شجرة دائمة الخضرة ويصل ارتفاعها من 15الى 65 قدما "5-20" مترا وتعيش وتنتج براعم فى عمر يصل الى 1800 سنىة، وتلعب الشجرة دورا مهما لانها تساعد على حماية التربة من التآكل وتزرع فى الاماكن الغير صالحة للمحاصيل الاخرى، ويعتمد نجاح بستان الزيتون على البيئة الطبيعية واختيار الحقول والأصناف وتطبيق تقنيات الزراعة المناسبة بالاضافة الى أنها مقاومة للجفاف.



أما بخصوص التين الشوكي،فإن زراعته لا تحتاج الى مياه وهى فاكهه عاليه فى القيمة الغذائية ويقوم عليها الكثير من الصناعات مثل الجيلى والمربي، كما تشارك فى صناعة بعض مواد التجميل وتستخدم سيقانه كعلف للحيوانات، ويعتبر من أهم المحاصيل التى تزرع فى الاراضى الجديدة لما لها من انتاجيه عاليه.



واوضح "أبوحسين" أن الرئيس السيسي أمر بجعل الزيتون أحد المحاصيل الزراعية الأساسية التى يرتكز عليها النشاط الزراعى، فضلاً عما يتصل به من صناعة الزيتون وعمليات التعبئة والتغليف لمنتجات الزيتون من زيتون المائدة وزيت الزيتون والأعلاف، وذلك فى إطار التوجه نحو إنشاء مجتمعات تنموية شاملة فى مناطق جديدة بهدف توسيع الحيز العمرانى لاستيعاب النمو السكانى وتخفيف التكدس فى الوادى الضيق، فضلاً عن توفير فرص العمل للشباب والخريجين.