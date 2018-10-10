الشرق للوساطة التأمينية تحصل 15 مليو ن جنيه في 9 شهور





نجحت شركة "الشرق للوساطة التأمينية" فى جلب 15 مليون جنيه أقساط تأمينية لصالح شركات التأمين العاملة معها خلال التسعة شهور الماضية بنهاية سبتمبر الماضى.وقال الحسينى عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشرق للوساطة التأمينية أن شركته جلبت 12 مليون جنيه أقساط خلال عام 2017 لافتا إلى أن نتائج التسعة شهور الأولى من عام 2018 توضح تحقيق الشركة 25% نموا .وأكد أنه لا توجد نية لزيادة رأس المال المدفوع حاليا والبالغ 2 مليون جنيه والتى تتوزع بواقع %80 للحسينى عبد العزيز مقابل %20 لكل من محمد ونهلة الحسينى بواقع %10 لكلا منهما.ونفى طرح خطة للتوسع الجغرافى على مستوى الفروع خلال الفترة الحالية ومشيرا إلى أن شركته تركز على تدريب وتنشيط جهازها التسويقى وتنمية محفظتها من الأقساط وتنويعها .