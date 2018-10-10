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بورصة وشركات
124 مؤسسة مصرية تشارك فى اتفاق تحقيق التنمية 2030
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 11:46 ص
الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة
منى عبدالبارى
كشف محمد الفولي المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشبكة المصرية لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتحقيق استراتيجية 2030، أن هناك 124 مؤسسة مصرية تشارك فى تحقيق الاتفاق.
وتتنوع هذه المؤسسات بين حكومية، وشبه حكومية كالبورصة المصرية، ومؤسسات غير هادفة للربح، وفقا الفولي.
وأشار الفولي إلى أن الاتفاق الذي يعتمد على تحقيق 17 هدفا رئيسيا ولكنها بمثابة تحديات قوية يستهدف تحقيقها إلى تحسين جودة الحياة عالميا.
جاء ذلك خلال إعلان فوز هناء حلمي رئيس مؤسسة هيرميس للتنمية المجتمعية باختيارها من بين أفضل 10 قيادات تقدموا للطروحات لتحقيق أهداف البرنامج فى 2018.
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