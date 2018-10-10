فوز رئيس هيرميس للمسئولية بجائزة الأمم المتحدة لتحقيق إستراتيجية 2030

هيرميس المؤسسة الجديد



منى عبدالبارى



أعلن محمد الفولي المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشبكة المصرية لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، اختيار هناء حلمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للمسؤولية المجتمعية من بين 10 قيادات ملهمة لتنفيذ استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.



وأشار الفولى خلال احتفال إعلان فوز حلمي اليوم، إلى أن اختيار الاخيرة جاء بناء على الرؤية التي طرحتها لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن 17 هدفا رئيسيا لتحسين وضع الحياة على المستوى العالمى.



ووقع الاختيار على الـ 10 الفائزين والتي جاءت حلمي من بينهم بعد المفاضلة بين 150 من رواد التنمية المستدامة طرحوا جميعا رؤيتهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وفقا الفولي.



حضر الاحتفال جون العلم نائب رئيس مركز الأمم المتحدة للإعلام ومسئول المعلومات العامة، ومحمد الفولي المدير التنفيذى وعضو مجلس إدارة الشبكة المصرية لمبادرة الاتفاق العالمى للأمم المتحدة.





