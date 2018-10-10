34400% نموًا فى حصة متسوبيشى الإستيرداية بعد طرح اكلبيس كروس واكسباندر





قفز معدل استيراد مصر من السيارات ذات المنشأ اليابانى 77.5% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى لتسجل 10 ألآف، و958 سيارة، مقابل 6174 وحدة تم استيرداها والإفراج عنها خلال نفس الفترة من العام الماضى.ويتوفر فى السوق المحلى 7 علامات تجارية يابانية تتولى إدارة عملياتها عبر بيع السيارات، وتقديم خدمات ما بعد البيع، والصيانى وهى تويوتا، وميتسوبيشى، ونيسان، وسوبارو، ومازدا، وهوندا، وسوزوكى.كما تصدرت تويوتا قائمة العلامات اليابانية الأكثر استيردًا للسيارات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى بعد أن تمكنت من الإفراج عن 4014 سيارة، مقابل 2416 وحدة خلال 2017، بمعدل نمو 66.1%.وجاءت "ميتسوبيشى" فى المركز الثانى بإجمالى 3105 سيارة مفرج عنها خلال تلك الفترة، مقابل 9 سيارات فقط تم استيرداها خلال العام الماضى، بمعدل نمو كبير بلغ 34400%.وتعود الطفرة فى ورادات ميتوبيشى إلى إعلان الوكيل الحصرى لها فى مصر شركة دايموند موتورز عن تقديم سياراتين جديدتين وهما ايكلبيس كروس، ولامنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدمات، واكسباندر، التابعة لفة الكروس أوفر ذو 7 مقاعد CUV.واستطاعت نيسان اقتناص المركز الثالث فى قائمة العلامات اليابانية الأكثر استيردًا للسيارات فى الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو، بإجمالى 2636 سيارة، مقابل 2646 سيارة، بتراجع بلغ 0.4%.كما صعدت حصة استيراد سوبارو على مدار تلك الفترة بنسبة 20.7%، بعد أن تمكنت من الإفراج عن 618 سيارة، مقابل 512 وحدة خلال العام الماضى، لتحصد بذلك على المركز الرابع.وحصدت مازدا على المركز الخامس فى صدارة العلامات اليابانية الأكثر استيردًا للسيارات بعد أن تمكنت من الإفراج عن 208 سيارة، مقابل 361 وحدة خلال العام الماضى، بتراجع 42.4%، أما المركز السادس فجاءمن نصيب هوندا والتى قفزت معدلات وارداتها من السيارات 105%، بإجمالى 207 سيارة، مقارنه بالعام الماضى والتى بلغ إجماليه 101 وحدة.وحظيت سوزوكى على المرتبة السابعة بعد أن تمكنت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو من الإفراج عن 170 سيارة، بنمو بلغ 31.8%، مقارنه بحجم وارداتها خلال العام الماضى والتى قدرت بـ 129 سيارة.ويشير الرسم البيانى التالى إلى حجم واردات مصر من السيارات اليابانية خلال فترة الشهور السبعة الأولى من عامى 2017، و2018 :يوضح الرسم البيانى التالى تطور حصة العلامات التجارية من إجمالى واردات السيارات اليابانية خلال فترة الشهور السبعة الأولى من العام الجارى مقارنه بمعدلاتها خلال 2017 :