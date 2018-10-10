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استثمار
هشام توفيق يبحث مع وزير الدولة السودانى مشروعات حسن علام بالخرطوم
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 11:22 ص
هشام توفيق يبحث مع وزير الدولة السودانى مشروعات حسن علام بالخرطوم
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هشام توفيق يبحث مع وزير الدولة السودانى مشروعات حسن علام بالخرطوم
المال-خاص
استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، المهندس أبو عبيدة محمد وزير الدولة السوداني المدير التنفيذي لصندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان، وعبد المحمود عبد الحليم سفير جمهورية السودان لدى مصر والوفد المرافق له.
فى بداية اللقاء، رحب الوزير بالوفد السودانى مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تنمية وتعزيز العلاقات بين مصر السودان فى مختلف المجالات.
ويأتى هذا اللقاء –الذى عقد بناء على طلب من الجانب السوداني –بشأن المشروعات التي تقوم بها شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وقد استمع الوزير إلى شرح من الجانب السودانى بخصوص موقف المشروعات التي تنفذها حسن علام في حضور المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والتي شملت عددًا من مشروعات إنشاء الطرق، حيث أثنى الجانب السوداني على أداء الشركة سواء في المشروعات القائمة أو السابقة.
وفى هذا السياق، وجه الوزير بتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ تلك المشروعات حرصًا على العلاقات الأخوية والمتميزة بين مصر والسودان، حيث تم التوصل خلال الاجتماع إلى حلول مرضية تضمن مصالح وحقوق الطرفين، وكذلك استمرارية الأعمال التى تقوم بها شركة حسن علام بالتوازى مع تكثيف الجانب السودانى للجهود الرامية للانتظام فى سداد مستحقات الشركة.
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