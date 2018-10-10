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رئيس جامعة القاهرة يلتقي مديرة المركز الثقافي البريطاني لبحث التعاون
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 11:10 ص
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
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محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
أحمد اللاهوني
التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، مديرة المركز الثقافي البريطاني بمصر إليزابيث وايت والوفد المرافق.
وحضر اللقاء الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها السعيد رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب.
في مستهل اللقاء، هنأ الخشت، إليزابيث وايت لتوليها رئاسة المركز الثقافى البريطانى بمصر، مؤكداً أهمية دور المركز فى مصر والعالم لنشر الثقافة البريطانية واللغة الإنجليزية.
وقال رئيس جامعة القاهرة، إن لديه عدد من المؤلفات عن ديفيد هيوم وجون ستيوارت، مشيراً أنه يدرك أهمية الفكر والعلم البريطاني، مضيفاً أنه يرحب بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني بمصر بحيث يكون التعاون في مجالات ثقافية متعددة تخدم الطلاب ولايكون قاصراً على التعاون مع وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة فقط، ليتسع مجال التعاون لمجالات أخري يستفيد منها الطلاب.
وأضاف الخشت، أنه يدرك أهمية وحدات مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة في جامعة القاهرة والجامعات المصرية الأخري، متمنياً أن يمتد هذا التأثير ليكون خارج أسوار الجامعة، قائلا:" أحلم باليوم الذي ينظر فيه الرجل للمرأة باعتبارها إنسان وأيضا تنظر المرأة للرجل علي إعتبار أنه إنسان كذلك " .
وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن تفكيره يتجه للجامعات البريطانية، خاصة جامعة كمبريدج التي تعد من جامعات الجيل الرابع، مشيراً إلي أن جامعة القاهرة تسعي للتواجد ضمن جامعات الجيل الثالث وتقوم بتوسيع نطاق علاقاتها مع الجامعات العالمية وعقد الدرجات العلمية المشتركة وبخاصة في مجال النانو تكنولوجي والإتصالات، مضيفاً أن الجامعة تقوم بإنشاء الجامعة الدولية، وهي جامعة برامج وليست كليات وتستقبل خلالها الطلاب الوافدين.
وأشار رئيس جامعة القاهرة، أنه يرحب بالطلاب البريطانيين الدارسين اللغة العربية بجامعة القاهرة من خلال مركز اللغة العربية والثقافة لمد جسور التعاون بين الثقافتين المصرية والبريطانية، وخاصة فيما يتعلق بطرق التفكير والتعليم.
ومن جانبها، قالت مديرة المركز الثقافي البريطاني بمصر إليزابيث وايت، إنها ترحب بالتعاون مع جامعة القاهرة سواء من خلال التعاون مع وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة أو في مجالات أخري بحسب مايتم الإتفاق عليه، مشيرةً إلي دعم المركز الثقافي البريطاني للتعاون بين الجامعات البريطانية وجامعة القاهرة، فيما يتعلق بالتبادل الطلابي وإستضافة طلاب من بريطانيا لدراسة اللغة العربية بجامعة القاهرة.
وأكدت مديرة المركز الثقافي البريطاني بمصر أنها تتفق مع رئيس جامعة القاهرة في ضرورة وجود درجات علمية مشتركة مع الجامعات البريطانية.
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