الاستثمار والرياضة تبحثان التعاون فى مشروعات الشباب

الاستثمار والرياضة تبحثان مع التعاون فى مشروعات الشباب



سحر نصر:الوزارة تضع في أولوياتها دعم المشروعات التي تخدم الشباب إيمانًا بدورهم الحيوى في بناء المجتمع

أشرف صبحى:لدينا قوانين تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى المجال الرياضى



المال-خاص



التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة فى صلاح سالم، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة، ومعتز يكن، مستشار أول الوزيرة، والدكتورة شيماء أبو عبلة، مساعد وزير الشباب والرياضة للعلاقات الخارجية والاستثمار والتعاون الدولى، ومنال يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب.



وناقش الجانبان، تكثيف التعاون بين الوزارتين فى مجال ريادة الاعمال وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة من خلال مبادرة فكرتك شركتك، والتى اطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لدعم الشركات الناشئة.



وبحث الجانبان، دعم مركز الشباب وتطويرها لتصبح مركز متكامل يقدم خدمات مجتمعية، من خلال توفير عدد من المنح المقدمة من شركاء مصر للتنمية، اضافة إلى التعاون بين الوزارتين فى مجال تنمية سيناء، واقامة عدد من المشروعات المشتركة التى تخدم الشباب، وتساهم فى توفير فرص عمل لهم.



واتفق الجانبان، على طرح كافة المبادرات التى اطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والمتعلقة بالشباب على البوابة الالكترونية لوزارة الرياضة.



وناقش الاجتماع، التعاون مع صندوق تحيا مصر في مشروع وحدات الطعام المتنقلة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، والتي يجرى تنفيذها في إطار توجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاقتصاد المصري من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية.



وأوضحت سحر نصر، أن الوزارة تضع في أولوياتها دعم المشروعات التي تخدم الشباب إيمانًا بدورهم الحيوى في بناء المجتمع.



وقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر للدكتورة سحر نصر على جهودها لدعم الشباب، الذين يشكلون 65% من التركيبة السكانية، والمساهمة فى تأهيلهم ودمجهم في سوق العمل، وأكد أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار في كافة المجالات حيث أقرت عددا من الإصلاحات التشريعية التي تهيئ مناخا جاذبا للمستثمرين وفي مقدمتها قانون الاستثمار، إضافة الى الإصلاحات التي تمت في مجال الرياضة واقرار قانون والذي يتواكب مع توجهات الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى جميع المجالات ومنها الرياضي بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

