الإسكان: 23 أكتوبر بدء حجز 5 قطع أراض بالمنصورة والعلمين

بدور إبراهيم



صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، بأنه سيبدأ يوم الثلاثاء 23/10/2018، شراء كراسات الشروط لحجز 5 قطع أراضٍ بنشاط عمرانى متكامل، بمدينتى المنصورة والعلمين الجديدتين، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحات تتراوح بين 16.6 و60 فداناً، وذلك للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة (مظروف فنى ومظروف مالى)، موضحاً أن هذا، هو الطرح الأول للأراضى بمدينتى المنصورة والعلمين الجديدتين.وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، أن البيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة بين الشركات القائمة، حيث تتقدم الشركة بعرض فنى وعرض مالى وفقاً للضوابط الواردة بكراسة الشروط، وتُعقد جلسة الاستفسارات بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر فى الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء الموافق 6/11/2018، ويتم التقييم الفنى للعروض طبقاً للضوابط العامة لأسس التقييم المُوضحة بكراسة الشروط، ويتم تقديم العروض وفتح المظاريف الفنية بجهاز المدينة المُقدم بشأنه العطاء فى الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء الموافق 28/11/2018، مشيراً إلى أنه يتم سداد تأمين دخول المزايدة، والذى يتراوح بين 1.3 و4 ملايين جنيه، طبقاً لموقع ومساحة ونشاط كل قطعة (وفقا لما هو وارد بكراسة الشروط)، بشيك مصرفى باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بخطاب ضمان بنكى معتمد غير مشروط صادر لصالح الهيئة بناءً على طلب المتقدم بعرضه للمزايدة، ويُقدم ضمن المظروف الفنى.وقال المهندس طارق السباعى: يتم الإسناد على أعلى قيمة لسعر المتر المربع للعروض المقبولة فنياً، والسعر المُقدم فى العرض المالى هو سعر السداد الفورى، على أن تكون المعاملة المالية كالتالى: (استكمال سداد 10% من قيمة الأرض الراسى بها المزايدة، بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مصاريف مجلس الأمناء) خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، وسداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، ويجوز سداد باقى القيمة على 4 سنوات بأقساط ربع سنوية متساوية مضاف إليها عائد استثماري يُعادل سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد + 2 % على الرصيد المدين بالإضافة إلى 0.5 % مصاريف تحصيل، ويُحتسب هذا العائد من تاريخ صدور أمر الإسناد، وحتى تاريخ الاستحقاق، ويُستحق (القسط الأول + الفائدة) بعد 3 أشهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة، وتقدم ضمن مستندات التعاقد.وأضاف: تتقدم الشركات لشراء كراسة الشروط ابتداءً من اليوم الثلاثاء 23/10/2018، من مقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومقر جهاز دمياط الجديدة، للراغبين فى الحصول على أرض بالمنصورة الجديدة، ولن يُسمح بحضور جلسة الاستفسارات إلا للمتقدمين للمزايدة الذين قاموا بشراء كراسة الشروط، أو من يفوضونهم بالحضور بموجب خطاب رسمى، وبعد تقديم إيصال شراء الكراسة، ويلتزم المُخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، ولا يُسمح بتعديل المواصفات، ويتم رد تأمين دخول المزايدة للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار فور الانتهاء من أعمال التقييم والبت وصدور أوامر الإسناد لمن تمت الترسية عليهم.وأشار إلى أن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضى المطروحة، بهذه المزايدة ستكون متاحة عند نشر الإعلان بالصحف على الموقع الإليكترونى الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (www.newcities.gov.eg)، وتخضع هذه المزايدة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته ولائحته التنفيذية المُعدلة.