الجيل الثانى الجديد كليًا من أودى A7

شريف عيسى



هبطت مبيعات أودى خلال سبتمبر 22%، لتسجل 139 ألفًا، و150 سيارة، مقابل 178 ألفًا، و414 وحدة تم تسليمها خلال نفس الشهر من العام الماضى، مع بدء تفعيل المعايير الجديدة للإنبعاثات WLTP.



وتعرف WLTP بأنها اختصار لنظام اختبارات قياس الانبعاثات يطلق عليه Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure، والذي سيحل محل النظام السابق والذى يحمل اسم NECO ويعود العمل به إلى عام 1980.



ومن أبرز معايير قياس WLTP هو قياس معدل استهلاك الوقود كل 30 دقيقة و23.25 كيلو متر، وستتم الاختبارات بنسبة 52% على الطرق داخل المدينة، و48% فى حلبات السباق السريعة، فى حين يعتمد نظام NECO على قياس استهلاك الوقود كل 20 دقيقة، وكل 11 كم فى ظروف خاضعة للسيطرة، ويهدف قياس WLTP للوصول إلى قياس حقيقي لحجم الانبعاثات الصادرة عن السيارات الجديدة خاصة ثانى أكسيد الكربون.



وقال برام شوت ، الرئيس المؤقت لمجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة المبيعات والتسويق أودى، أن الهبوط الكبير فى حجم المبيعات كان متوقعًا مع التحديات القوية التى تواجه أودى AG مع بدء تطبيق معايير الإنبعاثات الجديدة.



وأشار شوت فى تصريحات صحفية له إلى أن هناك العديد من المتغيرات التى تجيرها الشركة سواء بمحركاتها أو ناقل الحركة حتى تتناسب مع المتغيرات الجديدة، متوقًا أن تتمكن الشركة من تحقيق نفس مستوى مبيعات العام الماضى.



وأظهرت تقرير أداء أودى عن شهر سبتمبر تراجعًا فى معدلات التسليم فى أوروبا بأكثر من النصف بنسبة 55.5%، بإجمالى 37 ألفًا، و200 وحدة.



وهبط أداء العلامة التجارية فى بلد المنشأ ألمانيا 69.4%، بعد أن تراجع معدلات التسليم إلى 6866 سيارة، مقابل 22 ألفًا، و406 وحدة تم بيعها خلال نفس الشهر من 2017.



وقفزت مبيعات الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة طفيفة بلغت 0.2%، بإجمالى 19 ألفًا، و350 سيارة، كما استمر الإتجاه التصاعدى لمعدل البيع بالمسكيك، إذ بلغ خلال سبتمبر 1237 سيارة.



وقفزت مبيعات الصين، أكبر سوق لأودى من حيث حجم المبيعات، بنسبة 12.5%، بعد أن تمكنت من بيع 65 ألفًا، و767 سيارة، مقابل 58 ألفًا، و445 وحدة تم بيعها خلال نفس الشهر من العام الماضى.



وعن أداء الشهور التسعة الأولى من العام الجارى، ارتفعت مبيعات أودى لتسجل 1,41 مليون سيارة، مقابل 1,38 مليون وحدة تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وتراجع أداء أودى بدول الاتحاد الأوربى بنسبة 6.8%، بعد أن هبط معدلات التسليم إلى 616 ألفًا، و200 سيارة، فيما ارتفعت مبيعاتها المجمعة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمر بالولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 4%، بإجمالى 167 ألفًا، و420 وحدة.



وشهدت مبيعات الصين نموًا قويًا على مدار تلك الفترة لتسجل 483 ألف وحدة، بنمو عن العام الماضى بلغ 15.4%، كما صعد مؤشر البيع لها بالمكسيك 7.7%، بعدما تمكنت من تسليم 10 آلاف، و908 سيارة على مدار الفترة من يناير وحتى آخر سبتمبر.



وعلى الصعيد المحلى، كشف أحمد يونس، مدير قطاع أودى بالمصرية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى، نمو مبيعات أودى خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الجارى بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 25%.



وأشار إلى أن الشركة تتبنى خطة توسعية فى السوق المصرى عبر التوسع فى الموديلات المقدمة، بهدف جذب شريحة جديدة من المستهلك عبر تقديم طرازى A3 سيدان، وQ2 بمحرك سعة 1 لتر، بقوة 115 حصان.



وظهرت كلا السياراتين بالمحرك الجديد خلال فاعليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك – فورميلا"، والذى عقد فى الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر الماضى.



وكشف عن خطه الشركة للتوسع فى خدمات ما بعد البيع والصيانة عبر تدشين 3 مراكز خدمة جديدة فى كل من القاهرة والأسكندرية والغردقة، متوقعًا افتتاحهم رسميًا بنهاية 2019.



وأكد يونس على أن المصرية واوتوموتيف تجرى مفاوضات مكثفة مع أودى العالمية لتقديم الجيل الثانى الجديد كليًا A7، بمحرك 2 لتر، بهدف تحقيق مستهدفاتها فى السوق المصرى، والتمكن من المنافسة.



كانت أودى قد قدمت A7 الجديدة كليًا بمعرض أوتوماك – فورميلا بمحرك سعة 3000 سى سى، بهدف رصد ردود أفعال زوار المعرض تجاهها.

