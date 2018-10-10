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طاقة

«أفريقيا للطاقة» تقتنص إنشاء 10 محطات شمسية

محطات شمسية
محطات شمسية
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Afrises تقتنص 10 محطات شمسية فى الفرافرة
محطات شمسية

المال ـ خاص
 
فازت شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية، بعقد لإنشاء 10 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بهدف الاعتماد عليها فى رى الأراضي، باستثمارات تصل إلى 25 مليون جنيه.

كشف أحمد حمدى، رئيس الشركة فى تصريح لـ«المـال»، عن أن المحطات تنفيذهم لصالح أحد المستثمرين الكويتيين لرى 2000 فدان فى مدينة الفرافرة، ضمن مشروعات المليون ونصف فدان، لافتاً إلى أن مدينة الفرافرة بها 500 ألف فدان ضمن المشروع.

قال حمدى إن الشركة تسعى لزيادة عدد المشروعات، وحجم الأعمال خلال الفترة المقبلة، والتوسع داخل السوق المحلية والإفريقية، موضحا أن تكلفة أقل محطة شمسية تبدأ من 250 ألف جنيه للمحطة الواحدة.

أضاف حمدى أن 10 محطات تصل إجمالى قدرتهما إلى 2 ميجاوات بواقع 200 كيلووات لكل محطة، وتنفيذهم بنظام الخلايا الفوتوفولتية التى من خلالها تحول الطاقة الشمسية إلى كهربائية، باستخدام الألواح الشمسية، كما تستخدم بطاريات مصرية، وتركيب خلايا مستوردة من الصين، واستخدام أنفرتر من شركة ABB.

أوضح أن الشركة تسعى حاليا إلى إنشاء وتنفيذ مجموعات شمسية لمحطات رى الأراضى والطلمبات، تستهدف بها مناطق فى الصعيد، ضمن مشروع 1.5 مليون فدان، التابعة لشركة الريف المصرى، لافتا إلى أن سعر المحطة الشمسية من تلك النوعية يصل إلى 800 ألف جنيه، لرى الأراضى بالطاقة الشمسية دون الطلمبة.

أكد أن الشركة انتهت من تركيب وتنفيذ 10 محطات شمسية أخرى فى محافظة قنا بإجمالى قدرات يصل إلى 200 كيلووات.

أشار إلى أن المشروعات تُسْتَخدم لرى نحو 500 فدان ضمن مشروعات المليون ونصف المليون فدان، و باستخدام خلايا فوتوفولتية، واستيراد الألواح من شركة صن تك الصينية، وتركيب محولات فنلندية من تصنيع شركة abb واستخدام طلمبات أوروبية.

أوضح أن الشركة تنفذ مشروعات شمسية فى السودان، والسعودية، وأوغندا، كما أن لها بعض المقرات فى تلك الدول، وتسعى لزيادة وجودها خارج مصر، والاستفادة من الخبرات وسابقة الأعمال، والتوسع فى المشروعات الأكبر من 500 كيلووات.

أكد حمدى أن تحريك أسعار الكهرباء أسهم فى زيادة الطلب على المشروعات الشمسية، لا سيما أنها تعد مستقبل الطاقات، فى ظلِّ إعلان الحكومة عن إلغاء الدعم عن الطاقة قريبًا، وزيادة أسعار الوقود عالميًّا.

 

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