«فيليبس» تستهدف تصدير «لمبات ليد» بقيمة 65 مليون جنيه





عمر سالمتستهدف شركة فيليبس مصر للإضاءة، تصدير لمبات ليد بقيمة 3 ملايين يورو، ما يعادل 65 مليون جنيه خلال 2019، كما تخطط لإنتاج 3 ملايين لمبة ليد العام المقبل عن طريق شركائها المحليين.قال محمد أبو العزايم، مدير عام مصر وشرق أفريقيا بشركة فيليبس للإضاءة، فى حوار لـ«المـال»؛ إن معدل الإنتاج الفعلى فى زيادة منذ شهرين بطاقة 250 ألف يورو شهرياً ونستهدف 500 ألف لمبة نهاية 2018، كما ان شركته تستهدف الوصول بالحصة السوقية لها داخل مصر %25 من إجمالى السوق مقابل %7 حالياً.أوضح أبو العزايم، أن السوق المصرية تستهلك 25 مليون لمبة سنوياً، ما شجع الشركة للدخول فى التصنيع المحلى بمصر مؤخراً، لافتاً إلى أن الشركة تتخذ من مصر مركزاً لشرق أفريقيا والتصدير إلى 15 دولة عبر مصر، كما يوجد مكتب للشركة فى المغرب وآخر فى جنوب أفريقيا.أكد أن مصر وشرق أفريقيا تستحوذان على %35 من حجم تجارة فيليبس فى قارة أفريقيا، واقتحام عدد من الدول عبر مصر، موضحاً أن مصر تستحوذ على المركز الأول فى اهتمام شركة فيليبس بأفريقيا والمبيعات والاستثمارات، كما أن مصر تعد هى البلد الوحيدة فى أفريقيا التى بها استثمار صناعى وتجارى.أشار أبوالعزايم إلى أن الطلب على منتجات فيليبس يرتفع بشكل مستمر، لا سيما فى السوق المصرية لأنها سوق كبيرة بها 100 مليون نسمة، كما أنه يتم التصدير عبر مصر، ونحاول إيجاد المنتج المناسب بالسعر المقبول.لفت إلى أن أسعار اللمبات الليد انخفضت %90 خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما أن الطلب عليها داخل السوق المصرية مستمر فى الارتفاع، لافتاً إلى أن الشركة تمتلك نحو 3500 نقطة بيع على مستوى الجمهورية، وتغطى جميع محافظات الجمهورية، ونسعى لزيادة نقاط البيع.أضاف أبوالعزايم أن تعويم الجنيه المصرى أثر بشكل إيجابى لصالح فيليبس، لأنه جعلها منافسة بشكل كبير سواء محلياً أو خارج مصر، وشجع على التصدير بشكلك كبير، كما أنه شجع الشركة على الدخول فى الاستثمار الصناعى، عن طريق العمل بالتعاون مع مصنعين فى مصر.كشف أبوالعزايم عن أن الشركة تستهدف بيع نحو 2 مليون كشاف داخل السوق المصرية، حتى نهاية 2018، موضحاً أن المصنع الخاص بإنتاج الكشافات بدأ فى إنتاج الكشافات لأول مرة فى مصر منذ شهرين.أوضح أبو العزايم أن الشركة تلقت طلبات للتصدير لعدد من الدول، منها تركيا، وتصدير أول شحنة لها منذ أيام، موضحاً أن المنتجات تحصل على شهادات من شركة فيليبس العالمية، ومخطط التصدير لتنزانيا، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وبوروندى.لفت أبوالعزايم إلى أن المصنع الثانى بمصر يقوم بإنتاج الكشافات، ثم إرساله إلى المعامل التابعة لفيليبس بالخارج، ثم يتم تطبيق اختبارات جودة، والتأكد من جودة المنتج، قبل طرحه بالسوق، على أن يتم تسجيل الملاحظات الخاصة بالمستهلكين، واستيفائها بشكل مستمر لتطوير المنتج للحصول على جودة أكبر.كشف عن أن الشركة تخطط للنمو بنسبة تصل إلى %25 سنوياً فى حجم الأعمال والاستثمارات، لافتاً إلى أن المصنع الأول والخاص بإنتاج اللمبات بدأ الأسبوع الجارى، فى الإنتاج، وأرسلت إلى المعامل بالخارج، كاشفاً عن أن المصنع ينتج 350 ألف لمبة، طرحها بالسوق المصرية نوفمبر وديسمبر المقبلين.أوضح أبوالعزايم أن الشركة قامت بتركيب كشافات تعمل بالطاقة الشمسية، فى أحد الكمبوندات، كما يتم تركيب عدد منها فى إحدى محطات البنزين حالياً، ويتراوح قدرة الكشاف من 30 إلى 80 وات.قال إن فيليبس قامت بتركيب عدد من الكشافات واللمبات فى عدة مجمعات سكنية كما تم التعاون مع إحدى شركات البترول والتركيب فى محطاتها وتسعى للمشاركة فى المشروعات الحكومية.أكد أبوالعزايم أن شركته مستمرة بالتعاون مع وزارات الثقافة، والآثار، والرياضة، لإنارة مبان أثرية منها المتحف المصرى، وقصر البارون، واستاد القاهرة، ودار الأوبرا المصرية، وجار إنارة أحد المبانى الأثرية بالقاهرة لم يفصح عن اسمها.أوضح أن الشركة رأت بدلاً من إنشاء مصانع جديدة، ووضع استثمار يستغرق وقتاً أطول، وبطاقة إنتاجية أقل، أن يتم الاتفاق مع أحد المصانع العاملة فى السوق، وبطاقة إنتاجية أقل ويحتاج لتمويلات، على تصنيع منتجات فيليبس، وبيعها عن طريق فيليبس، ما يساهم فى نمو الصناعة المحلية، والمصنع وزيادة الصادرات المصرية.لفت أبوالعزايم إلى أن الهدف الخاص بشكل فيليبس، زيادة نسبة المكون المحلى الخاص بمنتجات فيليبس، لأكثر من %40 خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن نسبة المكون المحلى حالياً بين 25 إلى %35، ونبحث مع عدد من الجهات الحكومية كيفية زيادة المكون المحلى وتصنيع المكونات التى يمكن تصنيعها محلياً.كانت فيليبس قد اختارت شركتين عاملتين فى مجال الإضاءة، بمنطقتى أكتوبر والعاشر من رمضان، لتصنيع منتجات فيليبس.أوضح أبوالعزايم أن حجم المبيعات من المتوقع أن يصل إلى 200 مليون يورو خلال 5 أعوام المقبلة، والشركة متواجدة فى مصر منذ 125عامًا، وتواجدت قبل عام 1952 حتى تأميم الشركة.أكد أن زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة الحالية والمقبلة يساهم فى نشر ثقافة الترشيد، ما يساعد على زيادة مبيعات الشركة الفترة المقبلة، كما أن أسعار منتجات الشركة تعد بين الأعلى جودة فى مصر حالياً، لافتاً إلى أن الطلب فى مصر أصبح على الليد فقط، كما أنه لا توجد عوائق أو مشاكل تواجه الشركة فى مصر حاليا.شدد على أهمية زيادة المكون المحلى فى منتجات الشركة، بهدف زيادة القيمة المضافة لمنتجاتها، ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة فى السوقين؛ المحلية والخارجية، فضلاً عن التوسع فى المنتجات المصنعة من حيث الكميات والأحجام المختلفة.كما أكد أبوالعزايم أن فيليبس متفائلة بمستقبل أفضل للاستثمار فى مصر فى ظل استمرار الحكومة فى إصدار العديد من التشريعات وإزالة القيود التى تعوق الاستثمار، كما تدعم الشركة كافة الإجراءات التى يتم اتخاذها من أجل الإصلاح الاقتصادى.