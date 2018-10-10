تفاصيل اجتماع وزير قطاع الأعمال الموسع مع «سوق المال»

شريف عمر ومصطفى طلعت







توفيق: الالتزام بجدول الطروحات الحكومية رغم احتمالات الخسارةسيطر التعاون بين جهات سوق المال، وبرنامج الطروحات الحكومية، وخطط تطوير شركات قطاع الأعمال العام، على أجندة اللقاء الموسع الذى نظمته الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما» مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، فى مقر الهيئة العامة للرقابة المالية مساء أول أمس.شهد الاجتماع الموسع ما بين أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية «أكما» والقيادات المسئولة عن سوق المال لمناقشة قضايا البورصة، حضورًا مكثفًا من كل الأطراف، وحضره كل من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه المستشار خالد النشار، وأعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية «أكما»، بقيادة محمد ماهر، رئيس الجمعية، بالإضافة إلى حضور محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر المقاصة، ومحمد فريد، رئيس البورصة.وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر ما بين خطط هشام توفيق، لتطوير شركات قطاع الأعمال العام سواء بطرحها فى البورصة أو إعادة هيكلتها تشغيليا وإداريًا بجانب دخول مستثمر إستراتيجى بالشركات التى تحتاج إلى خبرة فنية، بجانب مطالب أطراف السوق للاستفادة من الفرص الاستثمارية الناتجة عن خطط الوزارة.وتناول اللقاء استعراض إدارات «الرقابة المالية» والبورصة والمقاصة لخطط تطوير وتنشيط التداولات، والتى بدأت بخفض تكاليف التداول ورسوم قيد الشركات.فى البداية، شرح هشام توفيق، إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام فى تطوير شركاتها التابعة، سواء التى تحقق ربحية أو الخاسرة، مستندة إلى استغلال الآليات التمويلية والاستثمارية المتاحة بسوق المال وإدارة القطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة مهتمة بإدخال القطاع الخاص للسيطرة على الحصة الأكبر فى تملك بعض الشركات، لرؤيتها بأن القطاع الخاص الأكثر قدرة على حماية أمواله واستثماراته بما يضمن تعظيم المال العام، والذى ستنخفض حصته إلى أقل من %50 بتلك الشركات.وأضاف توفيق : «فى المراجعة الأولى لقائمة شركات الوزارة تم الاتفاق على أن أى شركة مؤهلة للقيد فى البورصة، يتم تجهيز مستنداتها للقيد» وبالحديث عن الطروحات الحكومية، فقد أشار إلى أن المخطط الأولى لطرح حصة من الشرقية للدخان فى البورصة سيتم فى الفترة من 21 - 25 أكتوبر الحالى، بما يؤكد التزام الحكومة بالسير فى البرنامج حسب الإفصاحات الأخيرة المعلنة.وتابع :« فضلنا البدء بالشرقية للدخان بسبب قوة الموقف المالى والتشغيلى، كما أنها معروفة لكل المستثمرين وتتسم بمعدلات جيدة من الحوكمة والإدارة، وعلى رأسهم الأجانب، بما يعزز فرص الترويج، وأؤكد على التزام الحكومة بالجدول الزمنى وبالتسعير حسب متوسط سعر تداول السهم فى آخر شهر، حتى وإن تتسب ذلك فى خسارة قرش على سبيل المثال، فالحكومة تستهدف 23 مليار جنيه حصيلة للبرنامج الحكومى، وهو رقم منخفض للغاية مقارنة بباقى الالتزامات.وأكد وزير قطاع الأعمال العام، انتهاء كل الإجراءات الروتينية للسير فى طرح أول 5 شركات فى المرحلة الأولى للطروحات الحكومية وهى الشرقية للدخان، مصر الجديدة للإسكان، «أموك» للزيوت، الإسكندرية لتداول الحاويات، وأخيرًا أبوقير للأسمدة، كما تم التعاقد مع شركة «إن آى كابيتال» لتولى مهام التعاقد مع بنوك استثمار متخصصة لتولى ترويج أسهم تلك الشركات.وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية المعلن من الحكومة شهد 23 شركة، منها ما هو مقيد فعليًا وآخر فى صورة قيد جديد، وخلال الفترة الماضية تمت إعادة النظر ودراسة مختلف أوضاع تلك الشركات، وبنهاية أكتوبر الحالى ستعقد الوزارة اجتماعًا موسعًا مع مسئولى وزارة المالية، وباقى الجهات المسئولة عن البرنامج لإعداد قائمة جديدة للشركات المؤهلة للطرح فى البورصة.وتابع :« سيتم إضافة 10 شركات جديدة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام للانضمام إلى القائمة مقابل خروج بعض الشركات، والتى لاتزال بحاجة إلى تطوير الأعمال والحوكمة والتأهيل للقيد فى البورصة، ولايزال لدينا متسع من الوقت للانتهاء من تلك القائمة.وأشار إلى أن الوزارة تتواصل حاليا مع «الرقابة المالية« لتعديل بعض أحكام القانون 203 لإدارة شركات قطاع الأعمال العام بما يسمح بالتمثيل النسبى للمساهمين بمجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام، وهى الآلية المنتظر تطبيقها بتشكيل مجلس إدارة الشرقية للدخان فى أعقاب خفض حصة المال العام من %55 لنحو %51، عبر دخول مستثمرين جدد.وأبدى «توفيق» تفاؤلًا بقدرة السوق المحلية على استيعاب الطروحات الحكومية، ولكنه شدد على أهمية منح محفزات للمستثمر المحلى فى سوق الأوراق المالية.وأشار إلى تقسيم الشركات ما بين رابحة وخاسرة، والأخيرة تم الاتفاق على إجراء عمليات إعادة هيكلة شاملة وتغيير الإدارة وإجراء عمرات للمصانع سواء كلية أو جزئية، بجانب تحديث خطوط الإنتاج وإدخال تكنولوجيا متطورة تتواكب مع متطلبات العصر الحالى.وتابع:« لا يخفى على الجميع أن خطط الإصلاح امتدت لتشمل قرار الإغلاق الكلى للشركات الخاسرة، ومنها القومية للأسمنت بعد أن ارتفعت خسائرها بالسنوات الأخيرة، وبلغ صافى حقوق المساهمين سالب 2.5 مليار جنيه، وهو ما كان يوجب إغلاقها منذ عدة سنوات، ولكن اتخاذ قرارات مد الأجل أدت إلى تفاقم الخسائر.وأكد استمرار الوزارة فى سياسة العودة إلى الربحية أو تعظيمها عبر وضع خطط تنموية للشركات، وفى حالة الشركات الخاسرة، يتم وضع خطة لاستعادة الربحية خلال فترة زمنية مقبولة، لافتًا إلى أن العام المالى الماضى شهد دخول 48 شركة نفق الخسائر ما بين شركات الغزل والنسيج والأدوية والمعدنية والكيماويات، وبلغت إجمالى قيم خسائر نحو 26 شركة 6.7 مليار جنيه.وتطرق إلى مساعى الوزارة لتطوير 22 شركة غزل ونسيج و25 محلجا، موضحا أنه تم الاتفاق على حاجة الشركة إلى 30 مليار جنيه للتطوير خلال الثلاثين شهرًا المقبلة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتحديث خطوط الإنتاج، وهو ما يعنى الحاجة لزيادة العمالة من 54 ألفا إلى 214 ألفا مع بدء العمل بدوريات إنتاج إضافية.وأشار إلى أن الوزارة تمكنت من تسوية مديونيات بقيمة 23 مليار جنيه مع وزارتين، إضافة إلى بنك الاستثمار القومى خلال آخر شهر ونصف.وأكد أن الوزارة تنتهج الإستراتيجية نفسها مع باقى شركات القابضة المعدنية والكيماوية، موجهًا رسالة إلى العمال بأنهم جزء من التطوير ومع زيادة الإنتاج سيتم زيادة الأجور، بما يعنى زيادة الكفاءة، ولكن لن يتم زيادة الأجور والمكافآت فى حالة تزايد الخسائر، موضحًا أنه قرر منع صرف أى مكافآت لعمال وقيادات أى شركة تتكبد خسائر بنهاية أى عام مالى إلا فى حالة تقليل الخسائر.ولفت إلى أن إجمالى خسائر 48 شركة وصلت إلى 7.5 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، فيما بلغ صافى حقوق المساهمين سالب 38 مليار جنيه، بما يؤكد تآكل رأسمالها منذ سنوات، فى حين بلغ صافى حقوق مساهمى الشركات الأخرى 69 مليارا.ونوه بأن الشركات الرابحة حققت 15 مليار جنيه فى العام المالى السابق، وهناك مخطط لزيادة الربح إلى 40 مليارا خلال السنوات المقبلة مع انتهاء تنفيذ برامج الإصلاح الإدارى والهيكلى.ونشب جدل بين الحضور حول أسباب تعديل الجدول الزمنى لبرنامج الطروحات الحكومية، وبالتحديد تأجيل طرح مصر الجديدة للإسكان، وهو ما رد عليه الوزير بالتوضيح أنه تمت مراجعة كل بنود الشركات، وفضلنا البدء بالشركات الأكثر توافقًا من الناحية المالية والإدارية، وأنه عند احتساب تسعير السهم وفقًا لمحفظة الأراضى، فالسهم يصبح واحدًا من أعلى الأسهم العقارية بالبورصة بجوار طلعت مصطفى، كما أنه تمت مخاطبة الإدارة لوضع خطة تطويرية للأراضى، والتى تبلغ مساحتها 20 مليون متر، بالإضافة إلى 8 ملايين متر متنازع عليها.وأكد أن الوزارة خاطبت إدارة شركات النصر ومصر الجديدة والمعادى العقارية، لوضع خطة تطويرية لـ %50 من أراضيها وإخطار الوزارة بها، فى محاولة لتشجيع الشركات على الاستثمار بدلًا من ترك الأراضى كما هى.وأشار إلى هناك 26 شركة خاسرة فى الوزارة تم الاتفاق على إعادة تأهيلها وتطوير 12 منها لاستعادة الربحية فى فترة زمنية قصيرة، كما شرح أن متوسط كفاءة تلك الشركات يتراوح بين 18 إلى %40 فى حين تبلغ المعدلات العالمية 70 إلى %90، بما يعنى حاجتها لتحديث كامل وتطوير إدارى.وأكد أن بعض الشركات تحتاج إلى دخول مستثمر إستراتيجى يملك الخبرات الفنية، وهو ما يتم تنفيذه حاليا فى شركتى صناعة سيارات وثالثة للقطارات، بهدف دخول شركاء أجانب يعملون بالصناعة، مع احتساب قيمة مساهمة الوزارة بقيمة الأراضى والمعدات الموجودة فى المصانع.وشدد على اهتمام الوزارة بالدخول فى شراكة مع المؤسسات المتخصصة فى أى شراكات جديدة، تجنبًا للأخطاء السابقة فى خصخصة الشركات لأفراد غير متخصصين، مثلما حدث فى شركة عمر أفندى.وأكد أن الوزارة تولى ملف أحكام بطلان الخصخصة اهتمامًا كبيرا، وعقدت اجتماعات مؤخرًا مع مسئولى شركة النيل لحليج الأقطان لبحث أزمتها.واقترح أحمد أبوالسعد، رئيس شركة «رسملة مصر» لإدارة الأصول، على «توفيق« إدخال فكر القطاع الخاص فى إدارة مصر الجديدة للإسكان مقابل حصول القطاع الخاص على أتعاب إدارية بنهاية كل عام، ولكن الوزير رد عليه بصعوبة إسناد إدارة الشركة لأحد المطورين العقاريين، بما يقلص القدرة على الاستفادة من باقى المطورين.وانتقل الحديث إلى محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، والذى طالب جهات سوق المال بالعمل الجاد لتنشيط السوق من خلال قيد شركات جديدة، قائلًا : «البورصة باتت طاردة للقيد ففى الماضى كان هناك 1600 شركة مقيدة فى ظل الاستفادة من مزايا الإعفاء الضريبى، ولكن مع إلغائها عام 2005 انخفض عدد الشركات إلى 250 وهو رقم متدن للغاية، ولا بديل عن مضاعفته عشرات المرات.وأضاف أن هناك عدة مقترحات مهمة منها خفض ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بنحو %50 بما يمنح مزايا نسبية للشركات تدفعها للقيد فى البورصة.وتطرق إلى مقترح جمعية الأوراق المالية لدى وزارة المالية حول تخفيف الآثار السلبية لضريبة دمغة التعاملات فى البورصة، ومحاولة مقارنتها بقيمة ضريبة الأرباح الرأسمالية، على ألا يتجاوز قيمة ما يدفعه المستثمر فى ضريبة الدمغة عن قيمة الأرباح الرأسمالية فى محاولة لمنع زيادة الأعباء المالية على المستثمرين الأفراد، وهو مقترح جار مناقشته مع الجهات المختصة.وقال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه تم تجهيز حزمة من الآليات لتنشيط أحجام التداولات ورفع السيولة تمهيدا لتفعيلها قريبا فى حالة هدوء وتيرة تعاملات السوق.وأشار إلى أنه جار العمل على رفع عدد الأسهم التى يسمح بالتعامل عليها عبر آلية الشراء و البيع فى ذات الجلسة، ووضع ضوابط تتعلق بالأنشطة المتخصصة.ولفت إلى أن الضوابط تتضمن تطوير آليات الرقابة على التداول وتعديلات تتعلق بتخفيض زمن التداول عبر خفض فترة الإيقاف المؤقت إلى 10 دقائق بدلًا من 15، بجانب رفع معدلات الحدود السعرية إلى %20 خاصة فى حالات الصفقات وعمليات الاستحواذ.وأكد أن هناك ضوابط تتعلق بصانع السوق تقدمت بها البورصة إلى «الرقابة المالية« للخروج بتصور متكامل حول آليات التنفيذ وكيفية منح الترخيص.وأشار «فريد« إلى أن البورصة تعمل على تذليل كل العقبات التى تواجه برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدا أن حسم ملف الضريبة على تعاملات البورصة يحتاج إلى دراسة جيدة لأنه سيكون عليه دور كبير فى تنشيط حجم التداولات.بينما رحب الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالحضور، واستعرض عددا من إنجازات الهيئة لتطوير سوق المال خلال الفترة الماضية، على غرار تخفيض رسوم الاشتراكات، للشركات سواء المقيدة ببورصة النيل أو السوق الرئيسية وتخفيض تكلفة التداول، بجانب السير فى إجراءات إطلاق آليات جديدة مثل «الشورت سيلينج» وصانع السوق.وتطرق إلى إحدى الأزمات التى لاحظها فى البورصة مؤخرًا، والتى تتمثل فى تأخر استرداد المستثمرين لأموالهم المودعة بحساب الاكتتاب فى أى طرح جديد بالبورصة، موضحا أن المستثمر يضع %25 من قيمة الأسهم التى يرغب فى شرائها، وبانتهاء الاكتتاب يحصل على عدد الأسهم المخصصة، وبالتالى فمن حقه استرداد أمواله فى أول يوم عمل لانتهاء الاكتتاب، ولكن الملاحظ أن المستثمر يعانى من حبس أمواله لمدة تصل إلى 5 أيام، وهو إجراء غير مقبول يتعين إيجاد حل له لدى شركات السمسرة وشركة مصر المقاصة.وتناول خالد النشار، فى كلمته مجهودات الهيئة لتنفيذ برنامج موحد للتفتيش على شركات السمسرة بنظام تطبيق نظام إلكترونى لميكنة الخدمات المقدمة من الهيئة لصالح مختلف شركات الأوراق المالية، فى إطار حرصها على تيسير التواصل وتقليل الاعتماد على الورق فى المعاملات الرسمية.وأهدى «النشار» نسخة أولية من مسودة الرقابة المالية لإعداد أول تشريع لإصدار اتحاد العاملين بالأوراق المالية، لرئيس جمعية «أكما«، حتى يبدأ الأخير فى إجراء حوار قطاعى مع المتخصصين لإضافة أى مقترحات على المسودة، تمهيدًا لخروج الاتحاد إلى النور فى أقرب وقت.وعاد «هشام توفيق« ليؤكد أنه لم يكن أبدا محسوبا على الحكومة فالكل يعرف أراءه قبل توليه المنصب، ولكنه أكد وجود إرادة سياسية وتنفيذية قوية للغاية لدى الحكومة للسير فى برامج الإصلاح، وهناك خطط قوية من وزارات أخرى مثل النقل والصحة والتعليم، تؤكد خطط الإصلاح والاستثمار المطبقة فى البلاد، وهو ما دفعه إلى التفاؤل بشأن الإصلاح.المادة «34» تفرض نفسها على المناقشاتشهد الاجتماع الموسع بين الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة نقاشًا موسعا حول المادة «34» من قانون سوق المال، والتى تعطى الهيئة الحق فى إلزام الشركات المقيدة بتقديم دراسات قيمة عادلة فى حالة التغير السعرى اللافت للأسهم، بما لا يتناسب مع الأداء المالى أو نتائج الأعمال.وانتقد بعض حضور المؤتمر، مثل رنا العدوى ومحمد عبد الله، رئيس ونائب شركة «أكيومن» القابضة نص المادة ووصفوه بغير المبرر، ويتسبب فى تضرر المستثمرين فى السوق، واعتبروا أن المادة تقلل من اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، نظرًا لكثرة الأدوات الرقابية فى السوق.ورد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، على تلك الانتقادات بالقول إن الهيئة أصدرت القرار منذ عامين، وهو مرتبط بتغير أسعار الأسهم بشكل غير مبرر، وتساءل عن الضرر على المتعاملين من إلزام الشركات بإعداد القيم العادلة والتى تعتبر مرجعًا للمتعاملين.وتابع : « رغم مرور أكثر من عامين على تطبيق القرار فإن الهيئة لم تطبقه إلا على 11 حالة فقط، 6 فى عهد الرئيس السابق للهيئة شريف سامى، و 5 فى عهدى، أما عن تساؤلات عدم إلزام الأسهم المتراجعة بإعداد دراسة قيمة عادلة، فلم نرصد أى تراجعات غير مبررة على أسهم معينة، و إذا حدث ذلك فسيتم اتخاذ الإجراء نفسه.وفى أغسطس 2016 أقر مجلس إدارة «الرقابة المالية» تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بإضافة مادة جديدة تعطى للهيئة الحق فى إلزام الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة، بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم فى الحالات التى يشهد فيها السهم تغيرًا كبيرًا خلال فترة وجيزة، بما لا يتناسب مع نتائج أعمال الشركة أو اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذى تنتمى إليه الشركة المصدرة و وجود أخبار جوهرية.وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة حينذاك، أن الهيئة ستلجأ إلى طلب دراسة قيمة عادلة فى حال وجود تغير سعرى فى اتجاه واحد بنسبة أكبر من %50 خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكبر من %75 خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر، وعلى الشركة تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين بإعداد الدراسة وملخص لها على أن يتم إرسالهما إلى الهيئة خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ طلب الهيئة، ويتم نشر ملخص الدراسة على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.ومن أبرز الشركات المقيدة التى واجهت تلك المادة شركات مثل الدولية للصناعات الطبية «إيكمى«، وأراب للتنمية، وبلتون المالية القابضة، وغاز مصر، القلعة للاستثمارات، مصر جنوب أفريقيا للاتصالات.وعاد «عمران» ليؤكد أن «الرقابة المالية» هى الجهة المنوط بها الحفاظ على تعاملات سوق الأوراق المالية، وحماية حقوق الأقلية، وتنمية السوق وتطويرها وتنشيطها، ولن تدخر أى جهد لتطبيق هذه الأهداف الدستورية.