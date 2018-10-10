المصرف المتحد: الوسطاء العقاريون بحاجة للتدريب والتأهيل للتعامل مع متطلبات السوق

المصرف المتحد 2

المال- خاص



قال محمد سمير، رئيس قطاع التمويل العقارى بالمصرف المتحد، إن وسطاء التمويل يلعبون دورا مؤثرا فى المنظومة العقارية.



وأضاف سمير، لـ«المال»، أن هناك 214 وسيطا عقاريا طبقا لآخر تقرير لهيئة «الرقابة المالية« فى مارس 2018، مشددا على ضرورة تدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات السوق العقارية.



وأشار إلى أن قطاع التمويل العقارى بالمصرف المتحد كان أول بنك يتعامل مع وسطاء التمويل العقارى، حيث تم التواصل مع الهيئة أكثر من مرة لتفعيل دور الوسطاء والتعامل معهم، وتصميم برنامج خاص لهم لدمجهم مرة أخرى فى المنظومة وإطلاعهم على المستجدات الخاصة بقانون التمويل العقارى والمستندات المطلوبة لكل حالة، سواء داخل المحافظات أو مدن المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأوضح رئيس القطاع أن القانون رقم 148 لسنة 2001 فى مواده 49، 50، 51، 52 نظم الإجراءات القانونية التى تنظم عمل وسيط التمويل العقارى، فيما حددت المادة 50 من نفس القانون أجر الوسيط بالاتفاق مع الممول على ألا يجاوز %2.5 من قيمة التمويل.