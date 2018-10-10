تراجع الحديد والأسمنت وثبات الطوب فى سبتمبر





محمود محسنتراجعت أسعار الحديد والأسمنت بنسب متفاوتة فى نهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بأغسطس، فى حين استقرت أسعار الطوب.قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن سعر طن الحديد فى سبتمبر تراوح بين 12000 و12400 جنيه «سعر المستهلك»، مقارنة بـ12500 إلى 13000 جنيه أغسطس الماضي.وأوضح الزينى أن ذلك يرجع لوجود منافسة فى السوق بسبب وجود عدة مصانع منتجة للحديد، بالإضافة إلى وجود حديد سعودى فى الأسواق مما يعمل على زيادة المنافسة.وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن سعر البيليت فى نهاية سبتمبر بلغ 500 إلى 505 دولارات بالسوق العالمية، لافتا إلى تراجع سعره عن شهر أغسطس، حيث كان يتراوح بين 550 و565 دولارا.وفى السياق نفسه، أوضح الزينى أن سعر طن الأسمنت فى نهاية سبتمبر بلغ 900 جنيه «سعر المستهلك« تقريباً، لافتا إلى أن السعر قد يقل أو يزيد فى حدود 20 جنيها.وأضاف الزينى أن سعر طن الأسمنت تراجع عن أغسطس الماضى، حيث كانت الأسعار نحو 950 جنيها.ويرى الزينى أن سبب تراجع الأسعار يرجع إلى وجود وفرة فى المعروض بالأسواق.تجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح أكبر مصنع بالعالم للأسمنت فى أبريل الماضى، والذى تمتلكه القوات المسلحة باستثمارات قُدرت بمليار يورو، بطاقة إنتاجية 40 ألف طن فى اليوم.من جهته، قال مسعد الشاذلى، رئيس مجلس الإدارة للجمعية التعاونية الإنتاجية لمصانع مواد البناء، إن أسعار الطوب الطفلى لم تشهد أى تغيير يُذكر فى شهر سبتمبر الماضى مقارنة بسابقه، مشيرا إلى أن هناك أكثر من حجم للطوبة، ومن ثم يختلف السعر حسب الحجم.وأوضح الشاذلى أن غالبية الطلب على الحجم «20 x 5.5 x 11»، وبلغ سعره الـ1000 طوبة 500 جنيه، مضيفا أنه يوجد منه (دبل أو بلوك) وسعر الـ1000 طوبة منه 1000 جنيه.الجدير بالذكر أن أن الأسعار يضاف إليها تكلفة النقل، وتختلف تكلفة النقل من مكان لآخر، فمسافة النقل هى التى تُحدد التكلفة.ولفت الشاذلى إلى أن هناك حجم آخر وهو «22 x 5.5 x 11.5» وسعر الـ1000 طوبه منه بلغ 700 جنيه.وأوضح: هناك حجم «24 x 6 x 11.5» وسعر الـ1000 طوبه منه بلغ من 800 جنيه إلى 850، لافتا إلى أن يوجد من هذا الحجم أيضا (دبل أو بلوك) وسعر الـ1000 طوبه منه تراوح من 1500 جنيه إلى 1600.يذكر أن أسعار الطوب ارتفعت منذ يونيو الماضى بنسبة %50 تقريبا، بسبب القرارات التى اتخذتها الدولة، حيث قررت الحكومة فى 16 يونيو الماضى رفع أسعار المحروقات بجميع أنواعها بنسب متفاوتة، كما ارتفعت أسعار مياه الشرب فى يونيو، فضلا عن ارتفاع أسعار الكهرباء فى أغسطس الماضي.