الرئيس التنفيذى للشركة: 100 مليون جنيه رأسمال «ريل مارك»

ريل مارك

محمد يونس: 760 مليونا حجم مبيعات «Era commercial Egypt»



خالد الأسمر



قال محمد نوير، الرئيس التنفيذى لشركة «ريل مارك» إن رأسمال الشركة الذى ستبدأ به أعمالها يبلغ 100 مليون جنيه، مشيرا إلى أنها أنشئت فى أوائل عام 2018.



وأضاف نوير، خلال المؤتمر الصحفى لانطلاق شركة «ريل مارك للتطوير» فى السوق المصرية، إلى أن الشركة بدأت بمشروع «وست مارك» بحجم استثمارات يقدر بـ750 مليون جنيه ومن المتوقع انتهاؤه بحلول عام 2020.



وأكد أهمية السوق العقارية بمصر وأهمية تطويرها، موضحا أن الشركة بدأت ومعها 6 شركاء لديهم الخبرة فى مجال التطوير العقاري.



وأشار إلى أن القطاع العقارى من أهم وأكبر القطاعات التى تسهم فى تنمية الدخل القومى بأكثر من %15، مضيفا أن الشركة ستتوسع فى حجم استثماراتها فى مشروعات أخرى.



من جانبه، قال محمد يونس، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «Era commercial Egypt»، إن الشركة أنشأت عددا من المشروعات فى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد والساحل الشمالى والعاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف أن حجم المبيعات لدى الشركة بلغ 760 مليون جنيه، لافتا إلى أن مشروع «وست مارك» يعد الوحيد على محور 26 يوليو، ويشمل المحال التجارية والمكاتب بمساحات مختلفة.