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عقـــارات
متر الأرض بالمنصورة يتراوح بين 10 آلاف جنيه و70 ألفاً
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 10:16 ص
أراضى الدولة
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أراضى الدولة
المال - خاص
قال أحمد إبراهيم، أحد المقاولين بمدينة المنصورة، إن المدينة تشهد ارتفاعا جنونيا فى الأسعار، ووصلت إلى 10 – 70 ألف جنيه.
وأوضح أن سعر المتر بمنطقة حى الجامعة وصل إلى 30 ألف جنيه، بينما يتراوح فى منطقة الزعفران بين 20 ألفا و30 ألف جنيه.
وأضاف أن المتر بمنطقة مجمع المحاكم يتراوح بين 16 ألف جنيه و20 ألفا، وبمنطقتى السلام والمرور بين 20 و25 ألف جنيه.
وأشار إلى أن سعر المتر بمنطقة السكة الجديدة يتراوح بين 40 ألفا و70 ألف جنيه، نظرا لأنه يستخدم كأراضٍ تجارية لإنشاء محال تجارية، ويعتبر من أغلى المناطق بمدينة المنصورة.
من جانبه، أكد إبراهيم فتحي، أحد المقاولين، أن سعر متر الأراضى بمنطقة سندوب يصل إلى 10 آلاف جنيه، وبمنطقة جديلة والخيرية والهاويس يتراوح بين 12 ألفا و15 ألف جنيه، وسجل بمنطقة رمادة وشها ونهايات المنصورة وأطرافها 12 ألف جنيه.
وأضاف أن المنصورة كمدينة تعتبر الأعلى فى أسعار العقارات على مستوى الجمهورية، وذلك لأن حجم الطلب أكبر من المعروض، وعلى عكس معظم المحافظات، تتصدر المناطق الشعبية الأسعار فى المنصورة، مقارنة بالأماكن الراقية والمدن الجديدة التى تنشأ كل شهر تلو الآخر بمحافظة الدقهلية.
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