الأستاذ الإمام محمد عبده.. عبقرى الإصلاح والتعليم (8)





ويروى الأستاذ الإمام محمد عبده، رواية حدثت فى صباه، جديرة بالتأمل.. فقد جاءه الشيخ درويش خال أبيه، وله أسفار فى صحراء ليبيا إلى طرابلس الغرب، ومجالسته السيد محمد المدنى والد الشيخ ظافر المشهور، وأخذ عنه الطريقة الشاذلية، جاءه صبيحة الليلة التى باتها فى الكنيسة، وطلب إليه أن يقرأ له لضعف بصره رسالة كتبها السيد محمد المدنى إلى بعض مريديه بخط مغربى دقيق، إلاَّ أن الشاب محمد عبده نفر من الطلب، ورمى بالكتاب بعيدًا، ولكن الشيخ درويش تبسم وتجلى فيما يروى محمد عبده فى ألطف مظاهر الحلم، ولم يزل به حتى أخذت الكتاب وقرأ منه بضعة أسطر، فاندفع الشيخ يفسر له معانى ما قرأه بعبارة واضحة غلبت إعراضه، ولكن بعد قليل جاءه الشبان يدعونه إلى ركوب الخيل واللعب بالسلاح والسباحة فى نهر قريب من القرية، فرمى بالكتاب وانصرف معهم.بيد أن الشيخ درويش، عاود الذهاب إليه عصرًا، وألح عليه فى قراءة شىء مما فى الكتاب، فقرأ له ثم تركه إلى اللعب، ولكن الشيخ عاد فجاء له فى اليوم التالى طالبًا إليه أن يقرأ له، وفى هذه المرة مكث الفتى يقرأ للشيخ نحو ثلاث ساعات، والشيخ يشرح له المعانى، فلما نوى الشيخ المغادرة للذهاب إلى المزرعة طلب منه الفتى أن يترك الكتاب معه، ومضى يقرأ ويضع علامة عند ما لم يفهمه ليسأله عنها، فلما أتاه شرح له ما استعصى عليه، وفرح لما بدا عليه من الاستجابة للمطالعة والرغبة فى الفهم.مفتاح السعادةيذكر محمد عبده أن هذه الرسائل كان بها شىء من معارف الصوفية، وكثير من كلامهم فى آداب النفس وترويضها وتطهيرها وتزهيدها، وإذا بذلك يحدث فيه أثرًا جعله يبغض ما كان يهواه من اللعب واللهو، والفخفخة والزهو. ثم سأل الشيخ عن الطريقة، فأجابه أنها الإسلام، فتساءل الفتى وما شأن الناس أليسوا مسلمين، قال له الشيخ: «لو كانوا مسلمين لما رأيتهم يتنازعون على التافه من الأمر، ولما سمعتهم يحلفون بالله كاذبين!». وجعل الفتى يسأل، والشيخ يجيب ويشرح ويوضح، فتغيرت أحوال الفتى، وما إن سمع أن والدته بسبيلها إلى زيارته بطنطا، حتى سارع مبكرًا بالسفر إلى المدينة ليلقاها هناك.فى ساحة الدرسوانتظم الطالب فى الدروس، واستطاع أن يشق طريقة بنفسه حين ألم ببعض شيوخه ما جعلهم لا يستكملون تدريس «شرح الزرقانى على العزية»، و«شرح الشيخ خالد على الأجرومية» وعرف زملاؤه ما استوعبه، فصاروا يلتفون حوله ليطالع معهم الدرس قبل تلقيه.ويروى محمد عبده أنه فى منتصف شوال من تلك السنة ( 1282 هـ ) ذهب إلى الأزهر، وداوم على طلب العلم على شيوخه، مع محافظته على العزلة والبعد عن الناس.اللقاء بجمال الدين الأفغانىقيض للفتى أن يلتقى بالسيد جمال الدين الأفغانى الذى جاء مصر فى أواخر سنة 1286 هـ، وصاحبه الفتى ابتداء من المحرم 1287 هـ، وتلقى عنه بعض العلوم الرياضية والحكمية(الفلسفية) والكلامية، وجعل يدعو الناس إلى التلقى عنه.بيد أن مشايخ الأزهر والجمهور من طلبته جعلوا يتقولون على الأفغانى وعلى تلاميذه الأقاويل، ويزعمون أن تلقى تلك العلوم قد يفضى إلى زعزعة العقائد الصحيحة، وقد يهوى بالنفس فى ضلالات تحرمها خيرى الدنيا والآخرة. فلما عرض محمد عبده الأمر على الشيخ درويش، قال له: «إن الله هو العليم ِ الحكيم، ولا علم يفوق علمه وحكمته، وإن أعدى أعداء العليم هو الجاهل وأعدى أعداء الحكيم هو السفيه، وما تقرب أحد إلى الله بأفضل من العلم والحكمة، فلا شىء من العلم بممقوت عند الله، ولا شىء من الجهل بمجحود لديه إلا ما يسميه بعض الناس علما، وليس فى الحقيقة بعلم، كالسحر والشعوذة ونحوهما إذا قصد من تحصيلهما الإضرار بالناس».محور حياةيجمل محور حياة الفتى الناشئ، إلى نحو الثانية والعشرين من عمره، فى لقائه وتلقيه عن أستاذه العظيم جمال الدين الأفغانى، والإقبال على التعليم، وظل هذا المحور واضحًا فى الطفل محمد عبده، وفى الفتى محمد عبده، وفى الشيخ محمد عبده، ولا يُرى أبدًا إلاَّ على مفترق طريقين من طرق التعليم. أصلحهما الذى يختاره له القدر أو يختاره لنفسه.● ● ●فى نحو السابعة اختار له القدر أن يتلقى التعليم بالفهم والتعلم، لا بالسوط والفلقة.وفى مراحل التعليم بالقرية، حفظ القرآن دون أن يُؤخذ بقسوة الضرب والشتم، وفهم المعانى لا مجرد ترديد الألفاظ.وعندما أتم حفظ القرآن، وجد نفسه عند مفترق طريقين.. بين دروس المسجد الأحمدى، ودروس قريبه الصوفى الحكيم الشيخ درويش.ألفى نفسه بين طريقة «الأذن والذاكرة»، و«طريقة الذهن والوجدان».وقد عاف الفتى الناشئ طريقة الأذن والذاكرة، ولم يغالط نفسه فى حقيقتها.وأقبل وهو صاحب الذهن والوجدان، على الطريقة الثانية، طريقة الذهن والوجدان الذى يلمح فيها النور إذا رآه.ومن بواكير العظمة المستقلة أن يركن الفتى الناشئ إلى عقله فى الحكم على الطريقة الأولى بالعقم، ويقبل على الطريقة الثانية طريقة العقل والوجدان.اختار الفتى الناشئ طريقه، فى وقت لم يكن فيه ترحيب إلاَّ بالطريقة التقليدية القائمة على الحفظ والذاكرة.ولا يخلو ما تلقاه من الشيخ درويش، من المذهب الصوفى الذى يفرّق بين الظاهر والباطن، وبين شواغل الجسد وشواغل الروح.وعلى ما يظهر، كان فى أسرته نفحة من هذه الصوفية، بدت فى أجداده، وفى خئولة أبيه الشيخ خضر، والشيخ درويش بن خضر الذى مَرّ بنا.وفى الأزهر ألقى الطالب نفسه على مفترق ذات الطريقين، طريق الأذن والذاكرة، وطريق الذهن والوجدان. أو ما يُعرف آنذاك بطريقة التقليد وطريقة التجديد.وقد كانت لأنصار التجديد مدرسة يقصدها من يريدها، فاختارها الطالب، وتلقى فيها من عالمين جليلين: الشيخ حسن الطويل، والشيخ محمد البسيونى، وكلاهما فيما يقول الأستاذ العقاد من تلاميذ الشيخ حسن رضوان الذى تفرغ لحكمة التصوف بعد أن استوفى حظه من العلوم العقلية والشرعية.تلقى الفتى عنهما، حتى جاء السيد جمال الدين الأفغانى فسكنت إليه نفسه ووجد عنده جميع طلباتها.www. ragai2009.com