



خالد بدر الدينأعلن بنك «جولدمان ساكس» أن الشركات الأمريكية المدرجة على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500 S&P» تعتزم زيادة إنفاقها بنحو %13 خلال العام المقبل، لتتجاوز 3 تريليونات دولار، بعد أن قفز المؤشر %19 هذا العام مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2011.وقالت وكالة رويترز إن شركات «500 S&P» سوف تخصص %51 من هذا الإنفاق لتعزيز النمو من خلال زيادة رأس المال والاستثمار فى البحوث والتطوير، وصفقات الاستحواذ بالسيولة النقدية، بينما ستتجه النسبة الباقية إلى إعادة سيولة نقدية للمساهمين عن طريق إعادة شراء الأسهم وتوزيع العوائد.وجاء قرار الشركات بزيادة استثماراتها بعد قرار الكونجرس فى ديسمبر الماضى، خفض الضرائب على الشركات بأكبر نسبة منذ 30 عاما، وينص قانون الضرائب الجديد على تقليص الضرائب على إيرادات الشركات، وفرض ضريبة تدفع مرة واحدة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات التى تحققها خارج الولايات المتحدة الأمريكية.ويتوقع خبراء السياسات الإستراتيجية فى بنك «جولدمان ساكس» أن ترتفع قيمة عمليات إعادة شراء الأسهم %22 خلال العام المقبل لتصل إلى أكثر من 940 مليار دولار، مقابل 770 مليارا هذا العام، بينما سيزيد إنفاق رأس المال %9 من 715 مليارا هذا العام إلى حوالى 780 مليارا فى عام 2019، مشيرين إلى أن 525 مليارا ستخصص لعوائد العام المقبل، ارتفاعا من 495 مليارا للعام الجارى.ويرى البنك أن الشركات التى ستجعل بند إعادة شراء الأسهم وتوزيع العوائد له الأولوية على الأجل القصير، ستواصل تفوقها على التى تستثمر أكثر فى النمو لأن إعادة سيولة نقدية للمساهمين برهن على أنها إستراتيجية ناجحة على الأجل الطويل، وتحقق أفضل أداء ولاسيما عندما يكون نمو الناتج المحلى الإجمالى قويا، حسبما أكدت وزارة التجارة الأمريكية، التى أعلنت عن نمو بمعدل سنوى %4.2 فى الربع الثانى، فى أعلى زيادة منذ أكثر من أربع سنوات.ويأتى إعلان «جولدمان ساكس» بعد أن توقع أكثر من %66.5 من خبراء الاقتصاد فى الجمعية الوطنية الأمريكية لاقتصادات الأعمال «NABE» أن يبدأ انكماش العام المقبل، ثم يظهر الركود مع نهاية عام 2020 بسبب السياسات التجارية التى تمثل أكبر المخاطر التى ستطيح بالنمو.وأكد دافيد التيج، مدير البحوث ببنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، فرع أتلانتا، أن الحرب التجارية الأمريكية الصينية، هى أهم العوامل تأثيرا على النمو الاقتصادى برغم أنه لا توجد أى علامات تحذيرية على ذلك لدرجة أن المسئولين فى بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفعوا توقعاتهم للنمو للعامين الحالى والمقبل، كما جاء فى بيانات المكتب القومى للبحوث الاقتصادية الذى بدأ يسجل البيانات منذ خمسينات القرن التاسع عشر.وأبدى خبراء الاقتصاد تفاؤلهم بالنمو الاقتصادى هذا العام فقط، حال اختفاء المخاوف من الحرب التجارية، مع تعديل توقعاتهم لنمو الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى عند %2.9 هذا العام، مقابل %2.8 فى يونيو الماضى، لكنهم أبقوا على توقعاتهم عند %2.7 العام المقبل.وأكد أيضا صناع السياسة فى مجلس الاحتياطى الفيدرالى، عن توازن المخاطر التى تؤثر على توقعات النمو الاقتصادى الأمريكى، والتى رفعت معدل النمو هذا العام من %2.8 إلى %3.1، والعام المقبل من %2.4 إلى %2.5.