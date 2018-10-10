أسعار المحروقات تشعل قطاع المقاولات

المقاولات

سحر نصر



يشهد قطاع المقاولات تحديا جديداً، بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار المحروقات، وبالتالى ارتفاع أسعار خامات مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت، مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة المشروعات التى ينفذها القطاع.



وتوقع خبراء القطاع أن تلك الزيادة ستؤثر بشكل سلبى على المدى البعيد على كل المشروعات القائمة، خاصة أنها لم تكن التحدى الأول من نوعه الذى يواجه قطاع المقاولات، فقد شهد فى 2016 و2017 عدة تحديات كتحرير سعر الصرف والقيمة المضافة وزيادة أسعار السولار.



قال المهندس شمس الدين، نائب اتحاد مقاولى التشيد والبناء، ورئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات، إن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا للجنة التعويضات بالوزارة بتكليف لجنة الوقود بدراسة تأثير زيادة أسعار السولار على عقود الشركات فى الفترة من 29/6/2017 إلى 19/6/2018.



وأوضح أن اللجنة بدأت جلساتها التحضيرية للاطلاع على المستندات وتحديد الخطوط الرئيسية لدراسة التأثير منذ 3 أسابيع، وأن موعد الانتهاء غير محدد حتى الآن، لوجود اختلاف فى وجهات النظر بين أعضاء الاتحاد فى طريقة حساب زيادة أسعار المحروقات والسولار، خاصة أن الحسابات التى أُجريت فى عام 2014 كانت هزيلة وعلى أسس ضعيفة من وجهة نظر بعض الأعضاء، ويريدون دراسة الزيادة الأخيرة بأسس مختلفة.



وأضاف أن تأثير الزيادة يختلف حسب نوع المشروعات سواء الإسكان أو الطرق، حيث بلغت نسبة التعويضات للمشروعات الخاصة لقطاع الإسكان مثل «نيو جيزا» %6 فى عام 2017، و%9 فى 2018.



ومع بداية مارس زادت أسعار مواد البناء بشكل مفاجئ، فأعلنت الشركات المُنتجة للحديد زيادة أسعارها ليصل متوسط سعر الطن إلى 13 ألف جنيه للمستهلك، وأسعار الأسمنت لـ1200 جنيه.



من جانبه، قال على حسين، نائب رئيس اتحاد مقاولى التشيد والبناء، إن زيادة أسعار المحروقات ستؤثر بدرجة أكبر على قطاع الطرق لأن سعر البيتومين والمازوت زاد بدرجة كبيرة، حيث وصل سعر الطن إلى 6 آلاف جنيه، وكذلك زيادة مكونات الطريق من مادة «آر سى»، والطبقة الرابطة التى توضع على الطريق.



وأشار إلى أن تأثير الزيادة على مواد البناء كبير، حيث بلغت النسبة من %7 لـ%10، نظرا لارتفاع تكلفة النقل وأسعار الطوب، لأن معظم مصانع الطوب تعتمد على المازوت والسولار والغاز، وكذلك أغلب المشاريع التى تعتمد فى إنتاجها على الغاز والكهرباء والماء وارتفاع أسعارها أدى إلى ارتفاع سعر التكلفة لمنتجاتها وبالتالى ارتفاع سعر المنتج على المواطن.



وأوضح أن الزيادة فى أسعار المحروقات أثرت بدرجة كبيرة على كثير من الشركات، وتعرضت بعضها لأزمات مالية، لأن قيمة العقد تغيرت، وكذلك تكاليف تنفيذ المشروع، وبالتالى حدوث عجز فى السيولة المالية مع زيادة أسعار مواد الخام، فأصبح المقاول أو صاحب المشروع أمام خيارين إما أن يقترض من البنوك أو يبطئ معدل الإنتاج لأنه غير قادر على تنفيذ البرنامج الزمنى المحدد له، وفى كلتا الحالتين يسبب له خسارة ولو أبطأ فى معدل العمل فإن الجهة المسندة ستوقع عليه غرامة.



وأضاف أنه رغم أن جميع الجهات المسندة للمشاريع على علم بزيادة الأسعار للمحروقات والمواد الخام، إلا أنها لا تراعى فروق الأسعار إطلاقا، إلا فى بعض القطاعات الخاصة، وتعوض المقاولين عن تلك الزيادة، ولكن الجهات الحكومية ملزمة بالعمل بقانون 89.



ولفت إلى أن قانون التعويضات أصدر بناء على القرارات الاقتصادية التى صدرت فى 2016، من زيادة أسعار المحروقات والقيمة المضافة وتحرير سعر الصرف فقط، وأن الزيادة الأخيرة فى سعر المحروقات لم تدخل حيز قانون التعويضات.



وأوضح أن الاتحاد يدرس تأثير ارتفاع سعر المحروقات والمياه والكهرباء وغيرها من المواد لتقديم مذكرة لرئيس الوزراء محاولة لتعويض المقاولين كبديل عن فروق الأسعار، لأن كل المشروعات ابتداء من 1/1/2017 لا يسرى عليها قانوى التعويضات.



من جهته، قال المهندس هشام يسرى، أمين عام اتحاد مقاولى البناء والتشيد إن الضغوط المادية والمعنوية لشركات المقاولات زادت عن حدها من ارتفاع جنونى فى جميع مواد البناء والمعدات والعمالة وتعود بنا للأزمة التى حدثت الفتره السابقة نتيجة بعض القرارات الاقتصادية كتحرير سعر الصرف والقيمة المضافة.



وأضاف أن قطاع الطرق سيكون صاحب النصيب الأكبر من الزيادة عن المشروعات السكنية، وأن القطاع يسعى فى خطوات جادة لدراسة تلك الزيادة فى الأسعار وتقديم مذكره بها لمجلس الوزراء، لصرف تعويضات للمقاولين.



وأشار إلى أن أثر تلك الزيادة لن يظهر على المشروعات القائمة حاليا بالفعل ولكن سيظهر على المدى البعيد للمشروع، وأن المشاريع الجديدة بداية من 1/1/2017 ستتأثر بدرجة كبيرة.