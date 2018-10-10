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عقـــارات

«كونستك» توقع عقداً مع «هايد بارك» بقيمة 140 مليونًا

المهندس أشرف عدالحكم
المهندس أشرف عدالحكم
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بدور إبراهيم:

وقعت شركة كونستركشن آند ديزاين «كونستك» مؤخراً عقداً مع «هايد بارك» للتطوير العقارى بقيمة 140 مليون جنيه، لتنفيذ «هايد بارك كلاستر 19» ضمن مشروعها بالقاهرة الجديدة.

قال المهندس أشرف عبد الحكم، المدير العام لكونستك، إن العقد يأتى امتداداً للتعاون بين الشركتين، حيث تم توقيع عقد نهاية العام الماضى بين الطرفين لتنفيذ أعمال بقيمة 90 مليون جنيه.

وأشار عبد الحكم إلى أن قيمة المشروعات التى تنفذها «كونستك» بالسوق المصرية لشركات التطوير العقارى تجاوزت 1.1 مليار جنيه.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن العقد الجديد مع هايد بارك يتضمن تنفيذ 44 فيلا تاون وتوين هاوس، بارتفاع أرضى وطابقين، على مساحة إجمالية 16 ألف متر مربع.

وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 18 شهراً، ويتضمن الأعمال المدنية والتشطيبات الكاملة للفيلات.

ولفت إلى أن الشركة تنفذ مشروعات أخرى لصالح شركة السادس من أكتوبر للتنمية «سوديك»، بقيمة إجمالية 500 مليون جنيه، وتتوزع فى 6 أكتوبر والتجمع الخامس والساحل الشمالى.

وأضاف أن «كونستك» تنفذ أعمالا بقيمة 100 مليون جنيه لصالح شركة المراكز المصرية، التابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية، المالكة لمشروع مول العرب، فى أول مشروعاتها السكنية بمصر.

ولفت إلى أن الشركة اتفقت أيضا مع «مصر إيطاليا القابضة» لتنفيذ أعمال بحوالى 100 مليون جنيه بمشروع كايرو بيزنس بارك بالتجمع الخامس، وكذلك «تطوير مصر» لأعمال بقيمة 150 مليونا لمشروع «فوكا باى» بالساحل الشمالى.

وأشار إلى أن «كونستك» وقعت عقدا مع «تطوير مصر» منتصف العام الحالى بقيمة 80 مليون جنيه، ويتضمن تنفيذ مجموعة من الفيلات بـ«فوكا باى» وتشطيبها داخليا وخارجيا، كما تم التعاقد بين الطرفين العام الماضى لتنفيذ مجموعة من الفيلات شاملة التشطيبات بقيمة 90 مليون جنيه بالمشروع ذاته.

وأضاف أنه تم التعاقد مع مجموعة مصر إيطاليا فى منتصف العام لتنفيذ 3 مبانٍ إدارية متعددة الطوابق ضمن مشروع «كايرو بيزنس بارك»، وكانت قد وقعت العام الماضى عقداً لتنفيذ مبنيين إداريين بالمشروع ذاته،

ويقع «كايرو بيزنس بارك» على مساحة 75.615 ألف متر مربع، ويتكون من 42 مبنى إداريا، ويتضمن مساحات خضراء تصل إلى %70 من المساحة الإجمالية، ويضم فندقا وقاعة مؤتمرات ومنطقة متكاملة للخدمات ومطاعم وساحات انتظار للسيارات.

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