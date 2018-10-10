«أولاد رجب» تستهدف3.750 مليار جنيه مبيعات فى 2020





دعاء حسنىتخطط «أولاد رجب» المتخصصة فى تجارة التجزئة لرفع مبيعاتها الى 3.750 مليار جنيه فى عام 2020، بزيادة %44 عن مبيعاتها فى 2017 التى سجلت 2.6 مليار، وفقًا لتامر الكحكى، الرئيس التنفيذى للقطاعات المالية بالمجموعة.وتأسست المجموعة عام 1970، ويصل عدد فروعها إلى 73 تغطى 13 محافظة، وتستهدف تحقيق مبيعات 3 مليارات جنيه بنهاية 2018.وكشف الكحكى لـ«المال» أن المجموعة تستهدف ضخ استثمارات مبدئية فى 2019 تتجاوز 30 مليون جنيه، بينها 20 مليونًا لافتتاح 5 فروع جديدة، و10 ملاييين أخرى لتطوير محال تابعة لها.وأضاف أنه من المخطط افتتاح الفروع الخمسة خلال الربع الأول من 2019 تكلفة للفرع تقترب من 5 ملايين جنيه، وستكون فى أماكن ذات كثافة سكانية مرتفعة وغير متواجد بها منافذ تجزئة، متوقعا تحقيق 3 مليارات جنيه مبيعات نهاية العام الحالى بزيادة %15 عن العام الماضى.وتابع أنه جار الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة لتطوير المحال التابعة لها من صفقة استحواذها على سلسلة «المحمل» التى تمت فى 2014، وستشهد تطوير 3 محال بتكلفة 10 ملايين جنيه.وأشار إلى أنه جار الانتهاء من تطوير جميع المحال التابعة للمحمل بعد الاستحواذ عليها، لتهيئتها لتكون على نفس مستوى أفرع أولاد رجب، ولأن التطوير لم يكن ليتم بشكل مفاجئ، فتم على 3 مراحل، آخرها المرحلة الحالية.ورجح الكحكى انتهاء عمليات التطوير، وتحسن أداء الأفرع المطورة، خاصة أن كل الفروع ستكون عاملة.