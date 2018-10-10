«جهاز المشروعات» يفاوض «الاستثمار الأوروبى» على 15 مليون يورو





أحمد الدسوقىيتفاوض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع بنك الاستثمار الأوروبى على قرض بقيمة 15 مليون يورو لتطوير البنية التحتية فى 5 محافظات مختلفة.قال مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، فى تصريحات خاصة لـ«المال«، إن المفاوضات فى المراحل النهائية، وقد يتم توقيع العقود نهاية الشهر الجارى.وأشار مسعود إلى أن القرض سيتم توجيهه لتطوير البنية التحتية فى 5 محافظات هى «الجيزة، والإسكندرية، وبورسعيد، والمنوفية، وأسيوط» والتى سيستغرق فى الإنتهاء منه نحو 24 شهرًا.فى سياق متصل، ذكر أن الجهاز قد أنتهى من سداد قرض البنك الدولى الذى حصل عليه منذ سنوات للمشروعات كثيفة العمالة، ومن المقرر البدء فى مفاوضات جديدة للحصول على قرض آخر.وبدأ تفعيل برامج المشروعات كثيفة العمالة لأول مرة فى الصندوق منتصف عام 2012 بعد الحصول على قرض من البنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 67.6 مليون يورو، و31 مليون دولار منحًا من حكومات اليابان وألمانيا والدنمارك، مؤكدا أن هذه البرامج لا تنفذ إلا فى أفقر المراكز فى أكثر المحافظات فقرًا بناء على خرائط الاستهداف الجغرافى.وتتمثل هذه البرامج فى ترميم وإعادة تأهيل مساكن الفقراء، وصيانة وترميم فصول المدارس وتطهير الترع والقنوات الصغيرة من الحشائش، وصيانة ورفع كفاءة الترع الصغيرة وحماية وتكسية جوانب النيل، وصيانة وترميم القرى الريفية وتقديم الخدمات الصحية والسكانية وتشغيل الشباب بالمناطق الريفية، فضلا عن حملات النظافة ونقل المخلفات.على الجانب الآخر، أشار مسعود إلى أنه وفقًا لآخر إحصاء، فإن محافظة سوهاج هى الأكثر فقراً تليها أسيوط، موضحا أنه يتم اختار الأفقر وفقا لـنحو 44 معيارًا .كانت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قد قالت لـ«المال»، منذ أشهر، إن الجهاز بدأ مفاوضات مكثفة مع عدة جهات خارجية للحصول على حزمة تمويلات جديدة تتراوح قيمتها بين 200 و300 مليون دولارلإعادة ضخها مرة أخرى فى السوق المصرية من عدة جهات، أبرزها البنك الدولى، ومجموعة بنك التنمية الألمانى KFW، بالإضافة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية.