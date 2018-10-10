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الإسكندرية
«الإسكان» توافق على إقامة مشروع سكنى ببرج العرب الجديدة
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 09:36 ص
جهاز مدينة برج العرب الجديدة
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مها يونس
قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض البالغ مساحتها 93.9 فدان، والكائنة بالحى الثامن بمدينة برج العرب الجديد غرب محافظة الإسكندرية، والمُخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لإقامة مشروع إسكانى تعاونى.
وعلمت «المال» أنه تم سعر الأرض بلغ 215 مليونا و932 ألفا جنيه لإقامة المشروع السكنى الجديد، فى حين شمل القرار التزامات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والتى من أهمها أن منطقة الخدمات بالمشروع تُخصص لخدمة قاطنى المنطقة فقط.
ويأتى هذا الالتزام تفاديًا للمخالفة التى تؤدى بدورها إلى إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة، فضلًا عن التزامها بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى، وعدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
واشترطت وزارة الإسكان أن تبلغ إجمالى المسطحات البنائية على مستوى المشروع نحو 23.98 فدان، والتى تمثل نسبة %25.53 من إجمالى مساحة الأرض، مُقسمة ما بين العمارات السكنية والبالغة %21.94 بواقع 20.61 فدان، والخدمات بمساحة %3.59 بواقع 3.37 فدان.
واشترطت أن تكون مساحة المناطق الخضراء بمشروع الإسكان الجديد، وممرات المشاة 38.64 فدان، بنسبة %41.15 من إجمالى المساحة، فضلًا عن تخصيص 74.34 متر مربع، بما يعادل 17.62 فدان للطرق الداخلية، وأماكن انتظار السيارات، بنسبة %18.77 من إجمالى مساحة المشروع، بينما تخصص مساحة 13.66 فدان للطرق الخارجية، والتى تُمثل نسبة 14.55 من إجمالى المساحة.
وحسب اشتراطات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فإن الكثافة السكانية المسموح بها كحد أقصى 240 شخصا لكل فدان، بينما تبلغ الكثافة السكانية المُحققة فعليًا للمشروع نحو 201 شخص لكل فدان.
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