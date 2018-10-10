هيئة الميناء تعاود طرح محطة الصب غير النظيف بالدخيلة





المال- خاصعلمت «المال» أن هيئة ميناء الإسكندرية حصلت على موافقة نهائية من مجلس الدولة على التعاقد الخاص بمشروع محطة الصب غير النظيف المزمع إنشاؤها بميناء الدخيلة، عبر شراكة بين الهيئة وشركة «سيسكو ترانس» للشحن والتفريغ.وكانت «سيسكو ترانس» قد فازت منذ عامين فى المزايدة العالمية العلنية التى طرحتها هيئة ميناء الإسكندرية، بعد منافسة مع عدة شركات استهدفت المنافسة على المشروع.وكان يتنافس على المشروع كل من الوطنية لإدارة الموانئ النهرية التى تتبع شركة القلعة للاستثمارات، وعز الدخيلة وأميرال السخنة التابعة لأسامة الشريف.وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن هيئة الميناء أرسلت لشركة «سيسكو ترانس» خطابات مؤخرا تفيد بانتهاء الإجراءات، والتجهيز للتوقيع على التعاقد النهائى للمشروع، إلا أنها لم تتلق ردا من الشركة حتى الآن.ولفتت «المصادر» إلى أنه فى حال التأخير فى الرد على خطابات الهيئة، سيتم إعادة طرح المشروع فى مزايدة عالمية، لحاجة الميناء إلى المشروع لتجميع معظم البضائع غير النظيفة ليتم تداولها عبر تلك المحطة الجديدة.وألمحت إلى أن هناك العديد من المطالبات من جهات مختلفة بزيادة الطاقة الاستعابية لتداول البضائع غير النظيفة، وعلى رأسها الفحم، لتلبية الطلب المتزايد عليه مؤخرا من شركات الأسمنت ومحطات الكهرباء بالوجه البحرى.وكانت شركة «سيسكو ترانس» قد دخلت مفاوضات مطولة مع هيئة الميناء لتوقيع العقد، بسبب قناعة الهيئة بوجود احتكار من قبل شركة «سيسكو تارنس» باستقبال سفن الصب غير النظيف عبر المشروع الجديد.وتمت الموافقة مؤخرا من قبل وزارة النقل، على المشروع بعد أن تبين عدم وجود أى احتكار لهذا النشاط، إضافة إلى حاجة الميناء للمشروع ليتم استقبال كل السفن التى تحمل بضائع صب غير نظيف لأرصفة هذا المشروع، علاوة على دخول الهيئة كشريك فى المشروع.ومن المستهدف فى حال استكمال توقيع المشروع أن تصل مشاركة هيئة الميناء به %20، بعد أن تم تعديل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، ومنها منح %5 من شركة المشروع للهيئة من دون مقابل، علاوة على %15 يتم دفعها من خلال العوائد التى يتم تحصيلها من الشركة لحساب الهيئة.ومن المستهدف أن تصل مدة تنفيذ المشروع إلى 36 شهر بينما مدة حق الانتفاع 30 عاما، باستثمارات تقترب من 2 مليار جنيه، ويشمل رصيف 90 بطول 320 مترا وعمق 20 مترا ومساحة 155 ألف متر مربع.وبتنفيذ المشروع ستقوم الشركة المشغلة له باستقبال السفن التى تحمل الفحم والكلينكر بميناء الدخيلة، كما أن الحكومة اختارت خلال السنوات الماضية عدة موانئ تضم الأدبية والسخنة والحمراوين بالبحر الأحمر، والدخيلة لتقوم باستقبال 8 ملايين طن من الفحم سنويا.