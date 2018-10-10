إرجاء تشكيل شعبة النقل الجماعى بغرفة التجارة لعدم اكتمال النصاب





المال- خاصقررت غرفة تجارة الإسكندرية عدم إجراء انتخابات التجديد على مجلس إدارة شعبة النقل الجماعى والرحلات لعدم اكتمال النصاب القانونى لمجلس إدارتها.وقالت مصادر مُطلعة فى الغرفة إن عدم إجراء انتخابات مجلس إدارة شعبة النقل الجماعى والرحلات، يعد نتيجة طبيعية لعدم تقدم الأعضاء على مقاعد المجلس الـ15 ، مشيرا إلى تقدم7 أعضاء فقط.وأضافت المصار أن إلغاء الشعبة من عدمه فى الدورة الجديدة غير معلوم حاليا، وأن الموضوع سيعرض على رئيس مجلس إدارة الغرفة أحمد الوكيل للبت فيه.ولفتت إلى أن غرفة تجارة الإسكندرية قد مددت مهلة تلقى طلبات الترشيح على انتخابات التجديد لمجالس إدارات الشعب التجارية، قبل بدء الانتخابات فى 9 من سبتمبر الماضي، لإتاحة الفرصة للراغبين فى التقدم، والذين لم يسعفهم الوقت نتيجة عطلة العيد أو أداء مناسك الحج.وشهد الإقبال على تقديم طلبات الترشح لانتخابات تجديد مجالس إدارات الشعب التجارية بغرفة تجارة الإسكندرية فى دورتها الجديدة، مشاركة متوسطة من الأعضاء أسفر عن انتهاء انتخابات العديد من الشعب بالتزكية حتى الآن.وبدأت غرفة تجارة الإسكندرية، تلقى طلبات الترشيح لتجديد مجالس إدارات الشعب التجارية أغسطس الماضى، تمهيدا لإجراء الانتخابات الخاصة على مجالس إدارات نحو 47 شعبة تجارية تابعة للغرفة على مدار 46 يوما خلال عشرة أسابيع.وتم حسم انتخابات عدة شعب بالتزكية أبرزها، خدمات النقل الدولي، والمستوردين والتجارة الخارجية، والمصدرين والتجارة الخارجية، وتجار الملابس الجاهزة.ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات الخاصة على مجالس إدارات الشعب المتبقية (23 شعبة) على مدار 23 يوما حسب الجدول المعد للانتخابات فى 14 نوفمبر المقبل بانتخابات شعبة مخلفات السفن إذا أكتمل نصابها القانونى.