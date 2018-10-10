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اقتصاد وأسواق
جراف| إعلانات البرامج الترفيهية الأغلى على «DMC»
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 09:24 ص
لوجو dmc
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سمية كمال
تصدرت البرامج الترفيهية قائمة الإعلانات من ناحية الأرباح فى الباقات الإعلانية علي شبكة قنوات «DMC» المملوكة لرجل الأعمال، هشام سليمان.
ووصل سعر «spot» الإعلانى على كل من برنامج «صالون أنوشكا» الذى تقدمه الفنانة أنوشكا، و«قعدة رجالة الموسم الثاني« الذى يقدمه إياد نصار وشريف سلامة، و «بيومى أفندى الموسم الثاني» الذى يقدمه بيومى فؤاد، و«وتع اشرب شاي» الذى تقدمه الممثلة غادة عادل إلى 70 ألف جنيه للبث المباشر، مقابل 45 ألفا للإعادة الأولى، و30 ألفا للإعادة الثانية.
ويتم حساب سعر الإعلان بناء على وحدة قياس «spot» وتبلغ 30 ثانية.
وجاءت الأعمال الدرامية فى المرتبة الثانية، فقد بلغ سعر «Spot» على كل من مسلسل «حلاوة الدنيا»، و«The God 65 Father S2» ألف جنيه للعرض الأول، و30 ألفا للإعادة الأولى، و 15 ألفا للإعادة الثانية.
وبدأت شبكة قنوات «DMC» بثلاث قنوات، الأولى للرياضة، والثانية للدراما، والثالثة للترفيه، وكان من المستهدف إطلاق 3 قنوات أخرى بنهاية العام الماضى، وهى «DMC News» و«DMC أطفال»، و«DMC مسرح».
وشهدت الفترة الأخيرة تطورات وصفت بالدراماتيكية فى سوق الإعلام المصرى، ومنها انتشار ظاهرة الاندماج بين الفضائيات، وكان آخرها بين «Ontv» و«DMC»، مما أسفر عن إغلاق قناة «DMC SPORT»، وإطلاق قناة «On sport 2».
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