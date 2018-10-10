«ثروة كابيتال» تُخطط لإطلاق منتجات جديدة قبل نهاية العام





أحمد على وأسماء السيد ومنى عبدالبارىتستعد شركة «ثروة كابيتال» لإطلاق عدة منتجات مالية جديدة فى إطار خطتها التوسعية، بينها إصدار سندات مغطاة لجهات ومؤسسات محلية، كما تركز على أنشطة التأمين والتمويل العقارى.كشف حازم موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن الأخيرة تسعى بالتعاون مع جهات ومؤسسات- لم يفصح عنها - لإصدار منتجات جديدة مثل الصكوك والسندات المغطاة قبل نهاية العام الجارى.وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش المؤتمر الصحفى المعنى بانتهاء الطرح الخاص لاسهمها، أنها ستستغل جزءًا من حصيلة الطرح يقدر بنحو 700 مليون جنيه لزيادة رأسمالها بغرض تمويل خطتها التوسعية.وبلغ حجم الطلبات الإجمالية بالطرح الخاص لشركة ثروة كابيتال 21 مليار جنيه، بمعدل تغطية 10.8 مرة، فى حين ينتهى الطرح العام اليوم -الأربعاء، وسيتم بدء التداول على الأسهم الاثنين 15 أكتوبر، وتم تخصيص %90 من الأسهم للطرح الخاص، و%10 للعام.وأوضح موسى أن شركته ستركز أيضًا على نشاط التأمين خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع جغرافيًا، عبر شركتها التابعة contact للتأمين التى تعتزم افتتاح فرع جديد بدمياط، مع تطلعها للحصول على الرخصة النهائية للتأمين على الأفراد قريبًا.وأشار إلى أن contact لديها 17 فرعًا تأمينيًا بالمحافظات المختلفة، لافتًا إلى أنه سيتم تخصيص جزء من حصيلة الطرح، لإضافة منتجات جديدة والتوسع فى محافظات أخرى.وكشف أيمن الصاوى، مدير عام التمويل والتخطيط المالى بثروة كابيتال، عن اعتزام شركته إصدار واستحداث أنواع جديدة من السندات المغطاة وقصيرة الأجل خلال الفترة المقبلة بالاتفاق مع الجهات الرقابية.وأوضح أن شركته أصدرت سندات توريق منذ عام 2005 بقيمة 14 مليار جنيه، سواء لصالح المجموعة أو بعض المطورين العقارين.وأشار إلى أن السوق المصرية فى حاجة إلى أدوات تمويلية جديدة مثل الصكوك والسندات المغطاة والسندات قصيرة الأجل.وعن أرقام الطرح الخاص، كشف مصطفى عبدالعزيز، رئيس قطاع السمسرة بشركة بلتون القابضة، أن %90 من قيمة طلبات الاكتتاب جاءت من أموال جديدة من خارج البورصة.وأضاف أن الأفراد المصريين ذوى الملاءة المالية استحوذوا على %30 من طلبات الاكتتاب فى الطرح الخاص، مقابل %20 تمثل حصة المؤسسات المصرية.ولفت عبدالعزيز إلى أن %50 من طلبات الاكتتاب فى الطرح الخاص جاءت من خارج مصر، موضحًا أن المؤسسات الأجنبية شاركت بنسبة %35 فيما كانت حصة الخليج نحو %15.وتعمل ثروة كابيتال فى السوق المحلية منذ عام 2001 ولديها أذرع متنوعة بعدة مجالات مالية مختلفة مثل contact لتقسيط السيارات، وcontact للتمويل العقارى، وget go لتقسيط السلع المعمرة وشركة تأجير تمويلى، فضلاً عن أنشطة سوق المال الخاصة بالتوريق، وإصدار سندات.