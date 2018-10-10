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اتصالات وتكنولوجيا

«إيتيدا» تدعم 32 شركة في معرض جيتكس دبي

ايتيدا
ايتيدا
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محمود جمال

تعتزم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» دعم مشاركة 32 كيانًا فى الدورة الثامنة والثلاثين من معرض ومؤتمر جيتكس دبى خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجارى مقابل 31 بالعام الماضى.

وقال مصدر مسئول بإيتيدا إن الهيئة تتحمل %70 من تكاليف المشاركة، شاملة رحلات السفر من وإلى مدينة دبى، موضحًا أن مساحة الجناح المصرى هذا العام تصل إلى 430 مترًا مربعًا.

وأكد المصدر لـ«المال» أن 70 شركة تقدمت للتواجد بالمعرض، وتم اختيار 32 منها، تضم 8 كيانات ناشئة «start up»، بناءً على عدة معايير منها مدى توافق النشاط مع طبيعة الحدث، والقدرات التصديرية للشركة، وتوافر شهادات الجودة، وحجم المشاركة فى برامج تنمية الصناعة والصادرات بالهيئة.

وأضاف أن الهيئة تستهدف من خلال المشاركة فتح قنوات تصديرية جديدة للشركات المصرية فى أسواق الخليج العربى، وتعزيز التواصل مع حكومات دول المنطقة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن مساعدة الكيانات الناشئة على جمع التمويلات اللازمة لمشروعاتها.

وألمح إلى أن «إيتيدا» قامت بتقسيم المشاركة فى المعرض إلى ثلاث فئات هى البلاتينية والذهبية والفضية وتحظى الشركات التى تندرج تحت كل فئة بمزايا خاصة من حيث المساحة المخصصة لعرض المنتجات وعقد اللقاءات إلى جانب مزايا تقنية وترويجية ولوجيستية. 

ويعد أسبوع جيتكس للتكنولوجيا ( جيتكس دبى ) واحداً من المحافل الدولية المتخصصة فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم إذ يستقطب حوالى 150 ألف زائر من أكثر من 150 دولة ويشارك فيه أكثر من 4400 شركة من 97 دولة.

ويسلط المعرض فى نسخته للعام الحالى الضوء على أربعة قطاعات رئيسية هى المدن الذكية، والواقع المعزّز والافتراضي، وإنترنت الأشياء والتصنيع الذكي، كما سيتم عرض نماذج للمدن الذكية الأكثر تقدماً على مستوى العالم التى تستخدم تقنيات الجيل القادم فى البنية التحتية.

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