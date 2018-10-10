أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«المالية» تعفى حاملى وثائق صناديق الدخل الثابت من ضريبة %2.5

عصام خليفة
عصام خليفة
عصام خليفة

مصطفى طلعت

وافقت وزارة المالية على إعفاء حاملى وثائق صناديق الدخل الثابت من ضريبة الدخل الإضافية البالغة %2.5 والتى تستقطع من الفارق بين سعرى الشراء والاسترداد.

وأكد عصام خليفة، عضو اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن إدارة البحوث الضريبية قد خلصت إلى أحقية صناديق الدخل فى المعاملة الضريبية نفسها التى تتمتع بها الصناديق النقدية.

وتنص المادة 50 من قانون ضرائب الدخل فى البند 7 على إعفاء عائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية، وعائد الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية، وأرباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد، دون غيره.

وتعنى المادة السابقة أن المستثمر حامل وثيقة الصناديق النقدية لا يتحمل أى ضرائب على العوائد الاستثمارية المحققة من رد الوثيقة، فى حين يتحمل حامل وثيقة صناديق الدخل الثابت 2.5 %من العائد المحقق، رغم أن الصناديق تستثمر فى الأوعية المالية نفسها، مع اختلاف آجال الاستحقاق.

وأشار «خليفة» إلى أن قرار الإعفاء انتصار كبير، جاء بعد جولات طويلة من المخاطبة امتدت لعامين بين أطراف سوق المال، ممثلة فى اللجنة الاستشارية، والجمعية المصرية لصناديق الاستثمار «EIMA» ومصحلة الضرائب.

وأوضح - فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن القرار يستهدف تحقيق المساواة بين صناديق الدخل الثابت ونظيرتها النقدية المعفاة إذ يستثمران أموالهما فى أدوات الدين نفسها مع اختلاف الآجال.

ولفت إلى أن صناعة صناديق أدوات الدين كانت مهددة بالانهيار فى ظل فرض الضريبة المذكورة، فتقلص عددها من 8 إلى 6 صناديق، واتجه صندوقان إلى العمل فى أدوات أخرى عبر التحول إلى فئة «المتوازنة» وغيرها.

وأكد «خليفة» أن السوق تحتاج إلى مستثمر مؤسسى يشجع الاستثمار فى أدوات الدين، خاصة السندات، موضحًا أن تطبيق الضريبة أثار ارتباكا بين المتعاملين.

وتقوم صناديق الاستثمار النقدية، والدخل الثابت، بسداد ضريبة %20 من المنبع، يتحملها الصندوق بمفرده، من دون أعباء على حاملى الوثائق، يتم خصمها من العائد على أذون الخزانة، والسندات الحكومية.

وتتوزع استثمارات تلك الصناديق، التى تتسم بنسبة مخاطرة آمنة للغاية، بواقع %51 لسندات خزانة طويلة الأجل، تصل إلى 18 و36 شهرا، و%49 أذون خزانة وودائع.

ويعمل فى السوق حاليا 5 صناديق دخل ثابت، هى: بنك القاهرة «الثابت»، والتجارى الدولى «ثبات»، والبنك العقارى المصرى العربى «المصرى»، والبنك الأهلى الثامن، والعربى الأفريقى الدولى «جذور».

Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا