



مصطفى طلعتوافقت وزارة المالية على إعفاء حاملى وثائق صناديق الدخل الثابت من ضريبة الدخل الإضافية البالغة %2.5 والتى تستقطع من الفارق بين سعرى الشراء والاسترداد.وأكد عصام خليفة، عضو اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن إدارة البحوث الضريبية قد خلصت إلى أحقية صناديق الدخل فى المعاملة الضريبية نفسها التى تتمتع بها الصناديق النقدية.وتنص المادة 50 من قانون ضرائب الدخل فى البند 7 على إعفاء عائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية، وعائد الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية، وأرباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد، دون غيره.وتعنى المادة السابقة أن المستثمر حامل وثيقة الصناديق النقدية لا يتحمل أى ضرائب على العوائد الاستثمارية المحققة من رد الوثيقة، فى حين يتحمل حامل وثيقة صناديق الدخل الثابت 2.5 %من العائد المحقق، رغم أن الصناديق تستثمر فى الأوعية المالية نفسها، مع اختلاف آجال الاستحقاق.وأشار «خليفة» إلى أن قرار الإعفاء انتصار كبير، جاء بعد جولات طويلة من المخاطبة امتدت لعامين بين أطراف سوق المال، ممثلة فى اللجنة الاستشارية، والجمعية المصرية لصناديق الاستثمار «EIMA» ومصحلة الضرائب.وأوضح - فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن القرار يستهدف تحقيق المساواة بين صناديق الدخل الثابت ونظيرتها النقدية المعفاة إذ يستثمران أموالهما فى أدوات الدين نفسها مع اختلاف الآجال.ولفت إلى أن صناعة صناديق أدوات الدين كانت مهددة بالانهيار فى ظل فرض الضريبة المذكورة، فتقلص عددها من 8 إلى 6 صناديق، واتجه صندوقان إلى العمل فى أدوات أخرى عبر التحول إلى فئة «المتوازنة» وغيرها.وأكد «خليفة» أن السوق تحتاج إلى مستثمر مؤسسى يشجع الاستثمار فى أدوات الدين، خاصة السندات، موضحًا أن تطبيق الضريبة أثار ارتباكا بين المتعاملين.وتقوم صناديق الاستثمار النقدية، والدخل الثابت، بسداد ضريبة %20 من المنبع، يتحملها الصندوق بمفرده، من دون أعباء على حاملى الوثائق، يتم خصمها من العائد على أذون الخزانة، والسندات الحكومية.وتتوزع استثمارات تلك الصناديق، التى تتسم بنسبة مخاطرة آمنة للغاية، بواقع %51 لسندات خزانة طويلة الأجل، تصل إلى 18 و36 شهرا، و%49 أذون خزانة وودائع.ويعمل فى السوق حاليا 5 صناديق دخل ثابت، هى: بنك القاهرة «الثابت»، والتجارى الدولى «ثبات»، والبنك العقارى المصرى العربى «المصرى»، والبنك الأهلى الثامن، والعربى الأفريقى الدولى «جذور».