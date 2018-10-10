سوق المال تترقب إطلاق حزمة تنشيط التداولات





فريق المالتستعد الجهات المنظمة لسوق المال وعلى رأسها هيئة الرقابة المالية والبورصة ومصر المقاصة لإدخال مجموعة من التعديلات والآليات الجديدة قبل نهاية العام الحالى، بغرض تطوير وتنشيط السوق.يأتى على رأس هذه التعديلات رفع عدد أسهم T+0 من 90 حالياً إلى 160 مع خفض رسوم تسويات الآلية، علاوة على إطلاق الشورت سيلينج، بالتزامن مع وضع ضوابط آلية صانع السوق خلال الأسبوع الجارى.قال محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الرقابة المالية، إن الهيئة اقتربت من إصدار الضوابط النهائية لتفعيل بعض الآليات الجديدة فى البورصة بهدف تنشيط التداول، يتمثل أولها فى اقتراض الأسهم بغرض البيع «الشورت سيلينج» الذى ينتظر اقراره من مجلس الوزراء لبدء تفعيله، علمًا بأن الدراسات أثمرت عن إمكانية تطبيقه على 27 سهمًا فى السوق.وكشف أيضًا أنه سيتم الانتهاء من ضوابط عمل «صانع السوق» خلال الأسبوع الحالى، كما تم خفض مدة وقف التداول من 15 إلى 10 دقائق فى الجلسة وذلك بكل حالات الإيقاف، بغرض تيسير التعامل على المستثمرين.وأشار عمران، فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن الهيئة أرسلت للجنة الاستشارية لسوق المال المقترح المرسل من البورصة لزيادة عدد الأسهم المؤهلة لآلية البيع والشراء فى الجلسة الواحدة T+0 لتتم مناقشتها.وكشف الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، أنه تم إرسال مقترح بزيادة عدد أسهم t+0 للهيئة والذى سيترتب عليه رفع عددها من 90 إلى 160 سهمًا فى السوق لتشمل أسهم الفئة «ب» أيضًا إلى جانب الفئة «أ».وتابع، فى تصريحات لـ«المال»، أن اتجاه شركة مصر المقاصة لخفض تكلفة تسويات عمليات t+0 بنسبة %50، تترتب عليه مساواة تكلفتها بالعمليات العادية فى السوق، ما يصب فى تقليل الأعباء على المتعاملين وتنشيط البورصة.وقال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، إن الأخيرة تدرس مقترح رفع عدد أسهم t+0، وسيتم استطلاع رأى شركات السمسرة وإدارة الأصول فى الأمر بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوراق المالية للوقوف على التصور النهائى للآلية ومدى إفادتها للسوق.وأوضح النشار أن الهيئة تدرس المقترح النهائى المقدم من إدارة البورصة حول آلية صانع السوق تمهيدًا لتفعيلها.وأشار إلى إرسال تصور أولى لمسودة اتحاد العاملين بالأوراق المالية، وسيتم عرضه للنقاش القطاعى، لافتاً إلى أن المسودة تضمنت منح الاتحاد صلاحيات الحل الودى للنزاع بين الشركات والعملاء، قبل وصولها للهيئة، بجانب التمثيل المحلى والدولى لسوق المال.وقالت مصادر مقربة من شركة مصر المقاصة إن الأخيرة أرسلت للهيئة مقترحاً بخفض رسوم تداول العملاء على آلية البيع والشراء فى الجلسة الواحدة بنحو %50، وهو اقتراح من محمد عبدالسلام، رئيس الشركة، وتمت الموافقة عليه فى الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة، لرغبة المقاصة فى تخفيض الأعباء المالية على المتعاملين.وأضافت أن T+0 تستحوذ على %15 من التعاملات اليومية بالسوق، وإيرادات الشركة لن تتأثر بخفض الرسوم، فى ظل التوقعات بزيادة قيم التداول فى أعقاب الخفض يما يرفع المحصلة النهائية، كما أن زيادة عدد أسهم T+0 الجارى دراسته سيعوض الفرق.ونظمت الرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مساء أمس الأول بحضور قيادات البورصة والمقاصة لاستعراض خطط تطوير سوق المال.