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رياضة
حوار كروي بين هنيدى و أبوتريكة حول مباراة بين الفنانين واللاعبين
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 03:19 ص
أبوتريكة يختلف مع ناصر الخليفي
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أبوتريكة يختلف مع ناصر الخليفي
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أبوتريكة لهنيدى: جاهز لتحدى فريق من الفنانين فى ماتش وهنفوز عليكم
أحمد صبرى:
أعلن محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي قبوله تحدى الفنان محمد هنيدى ولعب ماتش بين فريق فنانين مقابل لاعبين كرة قدم مؤكدا أن فريق اللاعبين سيفوز.
جاء ذلك فى سجال على موقع التدوينات المصغرة تويتر بين هنيدى وابوتربكة حيث نشر هنيدى فيديو كارتون عن اختطاف أبوتريكة قبل ماتش المصرى من مشجعين متعصبين وانقذه "سوبر هنيدى " ، ثم شكر أبوتريكة فى تغريدة له هنيدى على الانقاذ.
وأضاف هنيدى: حبيبي والله.. نفسي اشوفك في مصر قريب عشان اتحداك في ماتش حقيقي .. تيم فنانين ضد تيم لاعيبة كورة قد التحدي؟.
محمد أبو تريكة
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