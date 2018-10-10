حوار كروي بين هنيدى و أبوتريكة حول مباراة بين الفنانين واللاعبين

- أبوتريكة لهنيدى: جاهز لتحدى فريق من الفنانين فى ماتش وهنفوز عليكم

أعلن محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي قبوله تحدى الفنان محمد هنيدى ولعب ماتش بين فريق فنانين مقابل لاعبين كرة قدم مؤكدا أن فريق اللاعبين سيفوز.