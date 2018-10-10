أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

ثقافة وفنون

تركي آل الشيخ يعلن إطلاق عمل فني يجمعه بأصالة

أصالة
أصالة
أخبار متعلقة
small-img
ضرائب الفنانين .. أصالة تسدد 137 ألف جنيه
small-img
حوار.. صابر الرباعي: أحافظ على أصالة الموسيقى ولا أنساق للأنماط الغربية
small-img
أصالة تغني على موسيقى هيب هوب في ألبومها الجديد
small-img
صابر الرباعي: أعداء النجاح كثيرون وما تعرضت له أصالة أوجعني
small-img
أصالة تبدأ تحضيرات ألبومها الجديد
أصالة

أحمد صبرى:

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية عن عمل فنى جديد يجمع بينه وبين الفنانة أصالة سيتم طرحه خلال ساعتين.
وأضاف فى منشور له على موقع فيس بوك: «إن شالله خلال ساعتين سينزل عمل يجمعني مع الفنانة الكبيرة اصالة والعمل من انتاجي وكلمات الشاعر الكبير بهاء الدين محمد ولحن وليد سعد وغناء الفنانة الكبيرة أصالة».

يذكر أن تركى آل الشيخ ألف وانتج عدد من الأعمال الغنائية لعدد من الفنانين فى الفترة الأخيرة أبرزهم عمر دياب واصالة.

Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا