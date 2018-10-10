تركي آل الشيخ يعلن إطلاق عمل فني يجمعه بأصالة

أحمد صبرى:



أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية عن عمل فنى جديد يجمع بينه وبين الفنانة أصالة سيتم طرحه خلال ساعتين.



وأضاف فى منشور له على موقع فيس بوك: «إن شالله خلال ساعتين سينزل عمل يجمعني مع الفنانة الكبيرة اصالة والعمل من انتاجي وكلمات الشاعر الكبير بهاء الدين محمد ولحن وليد سعد وغناء الفنانة الكبيرة أصالة».





يذكر أن تركى آل الشيخ ألف وانتج عدد من الأعمال الغنائية لعدد من الفنانين فى الفترة الأخيرة أبرزهم عمر دياب واصالة.



