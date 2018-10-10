رئيس مصلحة الضرائب العقارية: الضريبة لاقت سوء حظ من البداية

سمر السيد:







قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الضرائب العقارية لاقت سوء حظ من بداية صدور القانون في عام 2008، مشيرة إلي أن تلك الضريبة قديمة ولم يكن ذلك أول تشريع بشأنها ؛ إذ أن أول قانون منظم قد صدر في عام 1954 بالرغم من أنها كانت تطبق في 1883 و لذا تعتبر المصلحة من أقدم المصالح، مشيرةً إلي أنها فرضت في عهد محمد علي باشا علي العقارات المبنية.





وأضافت في فعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي ، أن الركن الأساسي لخزينة الدولة في ذلك التوقيت كان من عوائد تلك الضريبة، مشيرةً إلي أنه بعد امتداد العمران كان لا بد من قانون يناسب العصر فصدر تشريع في عام 2008 لكن فلسفته قامت علي العدالة الضريبية بين الوحدات في الأحياء البسيطة وتلك التي في التجمعات كالتجمع الأول والخامس والشيخ زايد علاوة علي المصانع التي تواجدت في 15 مايو وال10 من رمضان التي لم تكن تدفع ضريبة وتتضمن أن أي شخص يمتلك عقار لا بد أن يدفع الضريبة المفروضة عليه.





أما الفلسفة الثانية فكانت أنه لا بد من عمل تطوير في القانون لتسهيل حصول الدولة علي إيرادات ضريبية أفضل من وقت سابق.





وقالت إن أول إساءة للحظ تعرض لها القانون هو رفض شديد من المجتمع له وعارضة الكثير من الأشخاص بجحة أنه يجور علي الفقراء ، ولفتت إلي انه مر علي القانون 4 تعديلات علي 4 مراحل نتيجة توصيات من المجتمع المدني وأعضاء مجلس الشعب.





وأضافت أن الشئ الفارق في آخر تعديل هو الاستقرار علي خضوع المسكن للضريبة ولكن بحد معين ففي البداية كانت كل وحدة سكنية يمتكلها المواطن لا تخضع للضرائب طالما لا تتجاوز قيمتها 500 ألف جنيه ولذا اعترض عليها الكثيرون وكان الاعتراض له وجهته فتم تعديله وأصبح أن أي مالك لوحدة سكنية واحدة و لا تزيد قيمتها علي 2 مليون جنيه يحصل علي إعفاء من الضريبة العقارية عليها وذلك بشرط ألا يمتلك وحدة أخري وفي حالة امتلاك أكثر من وحدة سكنية يقوم المالك بتحديد الوحدة المقررأن يشملها الإعفاء.