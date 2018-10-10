فيديو | تفاصيل حظر تداول وبيع الدواجن الحية بالمحافظات

حسين رجب:



كشفت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، تفاصيل بدء تفعيل حظر تداول وبيع الدواجن الحية، الذي توقف تطبيقه في 2010.



وقالت محرز في مداخلة هاتفية على برنامج "هنا العاصمة" الثلاثاء، "نرجع نطبقه بعد تطبيقه عامي 2009 و2010؛ بهدف أن نرتقي بمنظومة صناعة الدواجن، والحد من التلوث وانتشار الأمراض لاسيما أنفلونزا الطيور".



وأوضحت أن هناك فرصا لأصحاب المحلات لشراء ثلاجات لعرض الدواجن المذبوحة في المجازر بقروض ميسرة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأوضح أنه سيتم تطبيق الأمر أولا في القاهرة والجيزة كمرحلة الأولى ثم الإسكندرية ثم باقي المحافظات.



وأكد أن هناك مجازر تغطي معظم الجمهورية، وتم إقامتها بملايين الجنيهات ولا تعمل إلا بطاقة 10%







** إحصائيات



ونقل برنامج هنا العاصمة بفضائية سي بي سي، إحصائيات عن صناعة الدواجن، تشير إلى 64 مليار جنيه كإجمالي استثمارات الإنتاج الداجني، و2.5 مليون عامل مباشر وغير مباشر في القطاع



وتوضح الاحصائيات أن الإنتاج المحلي يكفي 95% من الاستهلاك في مصر، لافتة إلى أن 13 مليار بيضة حجم الانتاج المجلي ويكفي الاستهلاك بالكامل.



وكشفت أن 25 ألف و335 مزرعة ومنشأة ثروة داجنة ضمن قاعدة بيانات عن صناعة الدواجن في مصر عند الحكومة.







** ترحيب



من جانبه، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج هنا العاصمة، إن هناك ضرورة لاستمرار تطبيق هذا القانون، لأسباب منها مواجهة أنفلونزا الطيور.



ورحب بتطبيق القرار، مؤكدا أن المتضرر من التطبيق سيتم مساعدته.